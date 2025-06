Pourquoi la Diaspora Camerounaise Manifeste en France :: CAMEROON

L’écrivaine camerounaise Calixthe Beyala livre une analyse cinglante sur les raisons poussant les opposants africains à manifester en Occident. "Si les opposants camerounais étaient libres d’organiser meetings et manifestations dans leur pays, aucun ne viendrait place de la République", affirme-t-elle. Au Cameroun, la répression politique sévit : les leaders contestataires sont systématiquement arrêtés sous prétexte de "trouble à l’ordre public", une stratégie pour maintenir un statu quo autoritaire .

Ces rassemblements en France transcendent les frontières nationales. Ils fédèrent des Africains de tout le continent, unis par une quête commune : construire l’unité africaine et résoudre des défis transnationaux. Beyala rappelle le rôle crucial de la diaspora dans des combats historiques, comme la libération de Laurent Gbagbo ou la mobilisation contre la guerre en Libye. Cette solidarité panafricaine, dit-elle, est une force capable de "conduire même Sarkozy en prison".

L’écrivaine dénonce également la stigmatisation des manifestants camerounais, traités de "sans-papiers". Un argument "absurde et indigne", souligne-t-elle, car ces migrants participent activement au développement économique du Cameroun via les transferts d’argent. Malgré leur précarité, ils financent des frais scolaires, des soins médicaux et soutiennent des familles entières une réalité confirmée par les études sur l’impact des transferts de fonds en Afrique .

Quant aux accusations selon lesquelles l’opposant Maurice Kamto "braderait la souveraineté" camerounaise, Beyala les qualifie de manipulations infantiles. "Serait-ce Kamto qui a cédé nos chemins de fer à Bolloré ? Nos mines aux Chinois ?", interroge-t-elle. Elle rappelle que le choix du franc CFA symbole de dépendance économique relève des dirigeants en place, non de l’opposition.

Organiser des manifestations en France représente un défi logistique et financier. Mobiliser 5 000 personnes exige un engagement bénévole et des convictions solides : "Personne ne paie le transport à quiconque. Les gens viennent à leurs frais". Beyala en tire une leçon essentielle : la solution réside dans la liberté de manifestation au Cameroun et la création d’opportunités pour la jeunesse. "Permettre aux opposants de s’exprimer chez eux éviterait à des milliers de jeunes de se noyer en Méditerranée pour fuir la misère", conclut-elle .