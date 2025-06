CAMEROUN :: Jean-Bruno Tagne : Pourquoi le vrai savant explique au lieu de débattre :: CAMEROON

Dans une réflexion cinglante, Jean-Bruno Tagne déplore la disparition des joutes intellectuelles écrites au Cameroun, remplacées par des débats médiatiques superficiels. Selon lui, « Le vrai savant ne débat pas ; il explique », dénonçant une paresse intellectuelle généralisée.

Jadis, les duels épistolaires entre figures comme Hubert Mono Ndzana et Maurice Kamto, ou Séverin Tchounkeu et Pius Njawé, offraient des masterclasses de rhétorique. Ces échanges affûtaient l'esprit critique des étudiants qui enregistraient « punch lines » et subtilités linguistiques. Tagne rappelle notamment le clash entre Albert Mbida et Haman Mana, symboles d'une époque où l'écrit primait.

Mais la libéralisation de l'audiovisuel a tout changé. Les intellectuels préfèrent désormais les « duels de parlottes » télévisés, versant dans l'invective et les approximations. Jean-Bruno Tagne fustige cette trahison des clercs : « Ils bavardent sans retenue, éructent des lieux communs, abrutissent le peuple ».

Pour l'auteur, un expert véritable ne participe pas à ces polémiques stériles. Sa mission : expliquer des faits scientifiques, non alimenter des débats d'opinions. « Quand les politiques ont fini de débattre, le savant vient y mettre fin », souligne-t-il, mettant en garde contre l'impact sur l'éducation.

« Pleurons pour nos enfants », conclut Tagne, déplorant que les universitaires renoncent à la rigueur de l'écrit pour le confort des plateaux médiatiques. Un cri d'alarme pour sauver l'exigence intellectuelle.