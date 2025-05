CAMEROUN :: Nwafo Dagobert devant la barre le 27 novembre pour assassinat de bébé Mathis :: CAMEROON

Comparaissant hier, à Yaoundé au Tribunal de grande instance du Mfoundi, NWAFO Dagobert été inculpé d'assassinat d'un petit garçon de six ans, affectueusement reconnu comme Bébé Mathis.

Le petit garçon a été tué il y a quelques semaines, au quartier Ngoa-Ekelle, dans le 3ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, après avoir reçu plusieurs coups de poignard du Sieur NWAFO Dagobert.

Au terme de 17 jours de garde-à-vue, NWAFO Dagobert a finalement été placé en détention provisoire, ce 27 mai 2025, à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé.

"Inculpé d'assassinat, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 276 du Code pénal, Mandons et ordonnons à Monsieur le Commissaire Central N°1 de la ville de Yaoundé, de conduire le/la susmentionné (e) et le/ la déposer à la prison centrale de Kondengui", écrit Jean Daniel LEMBE TOTO, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mfoundi, dans le mandat de détention provisoire de NWAFO Dagobert. Et de poursuivre :

"Enjoignons au régisseur de ladite prison de le /la retenir jusqu'au 27 novembre 2025 date à laquelle il/le présentera sous bonne escorte à notre cabinet à 08 Heures précises."

Après six mois de détention provisoire, NWAFO Dagobert sera à nouveau devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance du Mfoundi, avant l'ouverture de son procès. Un procès très attendu et suivi de près par une opinion publique très remontée contre le Sieur NWAFO Dagobert pour l'assassinat d'un enfant de six ans qui n'avait rien à voir avec la bagarre l'ayant opposé au père du petit garçon.

