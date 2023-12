Cameroun :: Alain Michel Antibe "Le Marché Spécial Covagro Propose Ses Produits À Des Prix Très Bas" :: Cameroon

Dans un entretien accordé à Camer.be, le PCA de COVAGRO s’exprime sur le traditionnel marché spécial Noël COVAGRO se tient cette année le 23 décembre à ABONG MBANG et le 24 décembre à Atok dans la région de l’Est-Cameroun.

Présentez-nous brièvement ce concept

Le marché spécial noël participe de la mise en œuvre par COVAGRO, de la Responsabilité Sociale de l’entreprise (RSE). Plus spécifiquement, le marché spécial Noël COVAGRO qui est à sa troisième édition cette année, est une initiative de notre coopérative qui vise principalement la lutte contre la vie chère en cette période des fêtes de fin d’année. À travers cette activité, la coopérative met sur le marché des denrées de première nécessité issues de ses exploitations à des prix relativement bas.

Qu’est-ce qui a motivé cette initiative de COVAGRO ?

​Le concept du marché spécial Noël COVAGRO est né de la volonté de ses membres de faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, ayant entrainé la rareté de certains produits de première nécessité sur le marché local, avec pour corollaire la flambée de leurs prix.

Quel est l’apport du concept « Marché spécial » Noel dans le département du Haut Nyong, notamment sur le plan socio-économique ?

​Dans le cadre du marché spécial, COVAGRO propose ses produits à des prix largement en dessous de ceux pratiqués sur le marché local. Par ailleurs le marché spécial constitue une opportunité pour certains agriculteurs locaux de vendre les fruits de leurs exploitations. En effet, la forte demande exprimée lors du marché permet auxdits agriculteurs de vendre en un temps record, de grandes quantités de leurs denrées sans avoir à supporter les charges de distribution. Ces revenus substantiels acquis à très court-terme constituent pour la plupart d’entre eux, de bons moyens de financement de la prochaine campagne agricole.

Il faudrait également relever que l’afflux massif de clients qui proviennent désormais d’ailleurs participe de la dynamisation de l’économie du tourisme dans la localité, comme pourraient en témoigner le niveau de fréquentation observé dans les établissements d’hébergement et de loisirs.

Quelles sont les innovations prévues cette année et comment les préparez-vous ?

​Les innovations pour cette année 2023 sont de plusieurs ordres. Nous pourrons entre autres citer :

l’élargissement de la base des populations bénéficiaires, à travers le déploiement dans 2 localités : Abong-Mbang et Atok ;

la mise sur ce marché de 02 nouveaux produits manufacturés signés COVAGRO : le savon COVA et l’huile raffinée COVA, des produits qui répondent aux besoins primaires des ménages ; pour finir, la confiance et l’implication de nouveaux partenaires, notamment OPTIMUM FINANCES, la CAPEF et MTN CAMEROON. Un intérêt qui témoigne de la crédibilité du concept et du bien-fondé de ce que nous faisons.

Comment les populations bénéficiaires accueillent-elles cette initiative ?

​Les populations sont très enthousiastes vis-à-vis de cet évènement, tant les consommateurs en raison des prix pratiqués, que les producteurs locaux qui exploitent ce cadre pour écouler leurs denrées.

En perspective, jusqu’où le COVAGRO assumera ses responsabilités sociales de l’entreprise ?

La perspective de COVAGRO dans le cadre de la RSE, pour ce qui est tout au moins du moyen terme, repose principalement sur son projet de promotion de la culture du palmier à huile dans le département du Haut- Nyong, par la création des palmeraies villageoises. Ici COVAGRO apporte son accompagnement sur le plan technique et dans la facilitation des démarches auprès des acteurs pouvant mettre à disposition des avantages en termes de matériel agricole, de matériel végétal et de financement. De plus, notre volet industriel constitue un débouché sûr pour la production qui pourrait en résulter.