CAMEROUN :: Le manifeste du Médiateur Universel: Joyeux Noël, Merry Christmas à toute la Communauté Chrétienne :: CAMEROON

Etat républicain et laïc, le Cameroun célèbre sur un même pied d’égalité, tous les cultes des religions consacrées, et tolère toutes celles, chapelles nouvelles ou originales, qui respectent les lois et règlements du pays, et adhèrent aux principes ainsi qu’aux fondements d’organisation, de régulation et de sanction des sociétés modernes.

C’est ainsi que la fête de la natalité qui constitue un moment fort et un temps symbole du culte chrétien, représente une occasion exceptionnelle de mobilisation, de rassemblement, de solidarité et de compassion dans le pays. En effet es chrétiens, assistés et soutenus par tous, célèbrent Noël dans des prières intenses, des exhortations significatives, mais aussi des interpellations, des recommandations et des demandes qui apaisent et réconfortent notre société entière.

Aussi, en cette veille de Noël 2020, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR), souhaite une très bonne fête à tous les chrétiens, un noël de joie, d’introspection, d’amour et de pensées fortes pour le dialogue, la réconciliation et la paix au Cameroun.

Dans toutes vos prières du moment, nous vous demandons de porter plus que jamais, notre pays, son destin, sa crédibilité et sa place dans le monde dans chaque mot, chaque phrase, chaque expression, chaque regard.

Dans toutes vos prières, pensez à arranger, à réconcilier, à pardonner, à transcender les haines et les vengeances, à taire les invectives et les sectarismes, les discriminations et les marginalisations. Pensez à vous, à nous, aux voisins, au prochain et au lointain comme les membres d’une même et seule famille dont l’identité première c’est le Cameroun.

Dans toutes vos prières, accordez une place précieuse aux enfants, aux femmes et aux hommes, à tous ceux qui respirent et vivement ou désirent vivre, dans nos régions martyrisées du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Extrême nord et de l’Est, mais aussi à ceux de la diaspora en souffrance. Priez le pour calme et la tranquillité, priez pour l’amour, priez pour que ceux qui se sont trompés retrouvent le chemin de la raison collective, de l’unité et du vivre ensemble.

Ce faisant, la situation actuelle, nous impose néanmoins, de ne pas perdre de vue, que certains de nos compatriotes, toujours animés de mauvaises intentions ou sous l’emprise de mauvais génies et de quelques aspirants politiciens mentalement troublés, attendent cette occasion pour perpétrer des crimes et des provocations de toute nature, d’où les recommandations ci-après que le MPDR édicte :

1 – Tous ceux qui souhaitent assister à la messe devraient absolument éviter de s’éloigner de leur lieu de résidence. Il faudra privilégier la proximité.

2 – Si des messes peuvent être organisées à domicile, ce sera encore mieux

3 – Il faudra éviter d’emmener des enfants trop jeunes avec vous, mais également, il faudra éviter d’abandonner les enfants seuls à la maison.

4 – Evitez dans toute la mesure du possible, d’être encombrés de sacs à mains, surtout les femmes. Moins on sera chargé et surchargé, mieux on aidera la sécurité et sera sécurisé.

5 – Assurez-vous une fois à l’église, de maîtriser les mouvements de votre voisin

6 – Les veillées de prières ne sont pas vraiment une bonne chose en ce moment. Trente minutes après minuit, il faudrait penser à regagner son domicile, et de préférence en groupe. En clair, il ne faudra pas se déplacer en solitaire.

7 – N’oubliez pas les masques et les gels, c’est important, parce que le COVID 19 persiste et signe avec des victimes tous les jours. C’est une réalité.

8 – Il faudra obéir avec calme et patience, à toutes les exigences de sécurité imposées par les responsables des lieux de culte.

9 – Pour les hauts responsables, il vaudra mieux laisser les véhicules de fonction immatriculés CA à la maison et utiliser des véhicules ordinaires banalisés. Par ailleurs, la fâcheuse habitude qui consiste à s’afficher dans les premiers bancs à l’église parce qu’on est grand, devra être évitée. L’expérience des attaques terroristes dans l’histoire, renseigne que c’est là que les coups sont portés de préférence, et même que ce protocole attise les terrorismes.

JOYEUX NOEL, MERRY CHRISTMAS,

Prions pour notre pays, pour la paix, pour le dialogue et la réconciliation

Prions pour le Cameroun qui avance, qui rassemble et qui est respecté./.