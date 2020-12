CAMEROUN :: Pour les jeunes et pour les femmes :: CAMEROON

Ils s'agit notamment de cadeaux spirituels, pour bâtir un grand pays, où chacun de ses enfants se sent fier d'être Camerounais. Une rupture profonde avec les pratiques politiques de la dictature qui détruit le pays depuis bientôt quatre décennies.



Régionales, parodies de scrutins

2020, trois simulacres de scrutins organisés par le régime despotique. Question d'humilier le peuple, seul souverain, pour la désignation légitime de ses représentants dans les assemblées et collectivités locales ou territoriales.

Des circonstances aggravantes en ce qui concerne la guerre civile qui ronge le Cameroun, depuis bientôt cinq ans ! Les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont économiquement sinistrées, exsangues. Plusieurs milliers de soldats Camerounais y ont péri, plusieurs milliers de séparatistes ont été tués, et plusieurs autres milliers de civils innocents sont morts. Comme fatalement.

Au constat, les Camerounais subissent les affres d'un pouvoir gérontocratique : misogyne, brutal, très violent, inhumain et habité par l'arbitraire. Un régime despotique, qui a le droit de vie et de mort sur des citoyens brutalisés, tétanisés et transformés en sujets zombifiés. Des dizaines de milliers de carrières brisées, des milliers de ménages ayant volé en éclats, d'innombrables prisonniers politiques ou d'opinions jetés dans des geôles nauséabondes, des millions de rêves brisés.

En ce 24 décembre 2020, ils ont volé la Fête de la Nativité aux enfants de ce beau pays. Ils s'abreuvent du sang des nourrissons, à des fins diaboliques croyant se régénérer, à tous les niveaux de l'échelle sociale. La Noël, c'est désormais pour eux, aux forceps, y compris ces juteux cadeaux de Noël qu'ils s'offrent, impudiquement, illégitimement et cyniquement au prétexte de simulacres d'élections, ...à eux-mêmes. Ils sont pourtant tous croulants mais ils détestent leur âge, leur état de vieillesse : Biya'a, Nyat, Atangana, Cavaye et Meka auxquels viennent de se joindre dix vieillards nommés présidents de régions, créés de toutes pièces par un fantôme résolument confiné. Le fantôme père noël : défraîchi, évanoui et virtuellement enseveli.

Nous offrons un projet de société humaniste, écologique et spirituellement juste. Où le père Noël ne doit plus être un cauchemar, une farce et un tortionnaire. Mamadou Mota et ses compagnons de Lutte sont Nos Pères Noël. Sous la houlette du Leader Maurice Kamto, Nous offrons les plus beaux cadeaux à tous les enfants du Cameroun. Ces cadeaux ont pour noms : Paix, Concorde, Unité, Démocratie, Justice, Travail, Prospérité... RENAISSANCE.

JOYEUX NOËL À TOUS !