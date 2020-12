Au-delà du football, c’est sur cet autre engagement que la Lionne Indomptable se livre au quotidien. Elle l’a fait savoir hier au cours d’une visite au siège de votre journal.

Nchout Njoya Ajara a rendu visite au personnel du quotidien Le Jour hier, 21 décembre 2020. La championne de Norvège et vainqueur de la coupe avec Valerenga a également décroché le soulier d’or de la saison avec 10 réalisations. Elle est venue présenter à l’équipe de votre journal ses différents trophées et sa médaille. Elle est très sensible aux questions liées aux violences faites aux femmes.

« Je suis très sensible aux questions de violences faites aux femmes. Mon but pour la jeune fille est de combattre le mariage précoce. Il faut laisser la jeune fille faire ce qu’elle veut. Je peux me considérer aujourd’hui comme un exemple pour la jeune fille. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites ».

Ses actions et sa fructueuse saison ont été saluées par le Directeur de publication, Haman Mana. « Ce que vous faites est largement au-delà de jouer les matches de foot ; ce que vous faites donne de l’espoir à des jeunes ; ce que vous faites donne du rayonnement à tout un pays ; ce que vous faites donne du souffle à vos concitoyens et à d’autres personnes ; ce que vous faites est un rayonnement qui permet aux femmes dont les conditions ne sont pas toujours les mêmes que celles des hommes ; ce que vous faites donne de la force aux femmes. Continuez dans cette voie ».

Et d’ajouter : « Le Jour est une révolte ; révolte contre un certain nombre d’immobilisme qui font que le pays doit pouvoir avancer. Ne soyez pas surpris d’un certain nombre de posture que nous pouvons prendre quant à la façon dont notre pays est. Nous voulons avoir le courage de le faire et de le dire », a précisé le Dp aux invités. Avec un sourire de satisfaction au coin des lèvres, Nchout Njoya Ajara, s’est dite satisfaite du travail fait par Le Jour pour la promotion du football féminin » « Je suis satisfaite de ce que vous faites pour moi et pour ma carrière. Mon souhait est de remporter la CAN avec le Cameroun ». Elle a invité en guise de conclusion, les jeunes à travailler avec détermination afin de donner une vie à leurs rêves