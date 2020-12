Les fêtes de fin d’année ne seraient pas magiques si les enfants ne pouvaient regarder leurs dessins animés préférés à la télévision.

Avec StarTimes, ils sont sûrs de passer des moments inoubliables avec des programmes qui les divertiront en les embarquant dans des histoires extraordinaires.

La chaîne Toonami propose le jour de Noël un film d’animation inédit adapté de personnages phares, Batman et les Tortues Ninja. Batgirl et Robin forment une alliance avec les Tortues Ninja pour affronter Shredder qui s’est apparemment joint à Ra's al Ghul et sa Ligue des Assassins, afin de pouvoir prendre le contrôle de la ville

En décembre, la chaîne ST Kids lance la saison 6 des Fées de magie et la saison 2 des célèbres Ours Boonie ainsi qu’une nouvelle série, Argos l’extraordinaire.

Dans les Fées de magie, la fée Xinling aide les humains à sauver l'environnement et conduit les courageux Gardiens de Carcosa à se battre contre la reine Mandora.

Les Ours Boonie, le bûcheron Vick aidé d’une petite fille s’enfoncent dans la forêt à la recherche du tigre de Sibérie. Ils y traversent des forêts magnifiques et mystérieuses, un monde souterrain merveilleux et une montagne de neige colorée, et doivent affronter des braconniers pour sauver les animaux.

Argos l’extraordinaire raconte l’histoire de la rencontre entre un garcon Xiaomi et une créature venue de l’espace Argos l’extraordinaire, dont les pouvoirs leur font vivre plein d’aventures.

Cartoon Network propose des dessins animés pour les plus et moins jeunes. Les Fungies parle d’un tribu de champignons vivant dans un monde utopique et préhistorique. Et dans Craig de la crique, Craig et ses amis vivent des aventures palpitantes chaque jour.

Sur la chaîne Boomerang, Mike une vie de chien divertira parents et enfants. Mike est un adorable carlin qui n’a qu’une idée en tête: séduire Cindy, la jolie chienne des voisins. Malheureusement, chacune de ses tentatives est bouleversée par l’irruption intempestive de Freddy et Mercuy, des ratons laveurs cambrioleurs. Et chaque mercredi au mois de décembre, Boomerang diffusera Une sélection d’épisodes thématisés autour de l’hiver et de Noël, avec les héros préférés des enfants.

Et sur Boing, entre Les Aventures extraordinaires de capitaine Superslip et Les Enquêtes de Geronimo Stilton, les enfants n’auront pas l’occasion de s’ennuyer une seule seconde.

« 2020 a été une année très spéciale et les enfants n’ont pas été épargnés. Avec StarTimes, ils ont la possibilité d’oublier tout cela, de s’amuser en regardant de super dessins animés avec leurs amis ou en famille, et d’entrer en douceur dans la nouvelle année, » explique Hervé Fabien MABOM, Manager Marketing et Communication chez StarTimes.

Pour récompenser ses abonnés, StarTimes a lancé le projet « 1 à 3 » qui offre à chaque abonné 3 accès VIP gratuits à l’application de streaming StarTimes ON. Ainsi, toute la famille peut regarder ses programmes favoris simultanément sur des appareils différents. StarTimes ON propose quelque 150 chaînes de télévision en direct et plus de 20 000 heures de films et séries à la demande.

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 600 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».