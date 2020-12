L'information est relayée par l'activiste et lanceur d'alertes, Boris Bertolt. Il s'agit d'un ancien journaliste camerounais exilé en France.

Selon un post de Boris Bertolt publié sur les réseaux sociaux, Kevin Daniel Ndo Abolo le petit-enfant du secrétaire général du sénat cameroun, aurait volé une dizaine de tablettes destinées aux sénateurs. Celles-ci à en croire l'activiste politique pro Maurice Kamto, contiendraient des projets de loi soumis aux membres de la Chambre haute, pour la première session parlementaire de 2021 ( mars), afin que ces derniers en aient une meilleure compréhension.

Aussi apprenons- nous que des tablettes ont été remises à plus de 80 sénateurs sur les 100, et qu'une dizaine, aurait été vendue par le petit-fils et chef de secrétariat particulier du secrétaire général du sénat, le nommé Kevin Daniel Ndo Abolo. Selon Boris Bertolt, ce dernier ne donne aucune explication sur la disparition d'une dizaine de tablettes.

Seulement, en 2017 en Suisse, le petit-fils de Michel Meva'a Meboutou, avait été reconnu de vol de montres d'une valeur de 200 000 francs suisses , et avait été condamné à deux ans de prison avec sursis, par le procureur de la République. Des sources avaient alors rapporté que son grand-père, Michel Meva'a Meboutou avait payé la note, et ramené directement son petit-fils au Cameroun, avant de faire de lui, chef de son secrétariat particulier. Michel Meva'a Meboutou était ministre des Finances au moment du scandale de détournement de plusieurs dizaines de milliards francs CFA destinés à l'achat d'un aéronef pour le chef de l'État Paul Biya.



Grabataire tout comme Marcel Niat Njifendi le président du sénat, et Cavaye Yeguie Djibril le perpétuel président de l'Assemblée nationale et qui sont absents de la session parlementaire finissante, des informations état de la quasi absence de Michel Meva'a Meboutou au sénat. Toute chose qui selon les détracteurs, rend son neveu de chef de secrétariat particulier, très puissant, en en faisant un secrétaire général tacite du sénat.