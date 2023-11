France :: Diaspora: Une Femme D'origine Camerounaise Retrouvée Morte À Son Domicile À Paris.

Phénomène de mode au sein de la diaspora :Une femme d'origine camerounaise retrouvée morte à son domicile à Paris.



Annonce parvenue au sein de la rédaction de camer.be , aux premières lueurs de cette matinée , une tragédie vient de frappé la diaspora camerounaise de France avec la découverte du corps sans vie d'une femme âgée d'environ soixante ans à son domicile en région Parisienne le lundi 27 novembre 2023.

Une situation devenue virale sur la toile depuis l'annonce de ce drame, son identité demeure encore inconnue pour le moment, et un appel à l'aide a été lancé pour retrouver sa famille au Cameroun.

On rappel que ce genre de tragédie est de plus en plus fréquent depuis un bon bout au sein de la Diaspora, des interrogations fusent de partout comment des personnes à un certain âge avancé arrivent à vivre seul éloigner de leurs familles , même pas un proche le pire encore avec une identité flou.

Es un rejet ou abandon par la famille, le fait de vivre en situation irrégulière sans papier ?

De tel acte nous interpelle tous. Vivement que la lumière soit faite.