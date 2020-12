En dépit de la clarté de notre profession de foi, de nos actes, de nos déclarations ainsi que de l’ensemble de nos prises de position, nous constatons avec regrets, que certains compatriotes continuent de vouloir se servir de notre parti comme d’un instrument pour régler des comptes personnels, tantôt avec leurs anciens partis, tantôt avec leurs amis et tantôt au sein de leur famille biologique ou villageoise.

Aussi rappelons-nous avec force et définitivement, que la place de ces compatriotes n’est pas au MPDR.

Nous aspirons à rassembler, à réconcilier, à pardonner et non à diviser d’avantage, à rouvrir des plaies et à promouvoir de nouvelles haines, de nouveaux sectarismes et de nouveaux radicalismes.

Que toux ceux qui pensent village, agissent village et rêvent village, s’abstiennent de venir au MPDR.

Nous sommes le Cameroun tout court et rien d’autre./.