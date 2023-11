Visa For Music 10Ème Édition: Pari Tenue Pour Le Cameroun. :: Cameroon

Un Line up prometteur placé sous le signe de l'entraide et de la solidarité c'est sous ce signe que s'est refermé le 25 novembre dernier cette 10ème édition du Festival VISA FOR MUSIC.

une programmation variée, durant 4 jours, avec +50 showcases, allant du Jazz/funk avec le légendaire Jamaaladeen Tacuma, à la Pop Espagnol de Maruja Limon, en passant par la musique urbaine avec les étoiles montantes marocaines le desert blues de Tarwa N-Tiniri.

7 scènes, dans les plus beaux lieux culturels de Rabat, tels que le Théâtre Mohammed V, le Cinéma Renaissance, le Azour Onomo et bien plus. Ont abrité les différentes articulations au menu de cette 10ème édition le quartier Hassan, au cœur de la ville lumière était la ville hôte de cet incontournable rendez -vous musical.

une programmation riche de conférences animées par des experts de l’industrie, de formations de haut niveau de réseautage.

Genèse du Festival VISA FOR MUSIC.

Créé en 2014, le festival Visa For Music est devenu un évènement incontournable dans le paysage culturel marocain, et un rendez-vous couru par les artistes et les professionnels de la filière musicale du monde entier.

C’est aussi un tremplin pour les talents musicaux émergents, leur offrant une opportunité précieuse de se faire connaître auprès des professionnels de l’industrie musicale à l’échelle internationale.

Brahim El Mezned Directeur-Fondateur de Visa For Music :«en parcourant les marchés de la musique à travers le monde, je me suis rendu compte que l’Afrique est une source intarissable de plusieurs expressions musicales. Il était à mon sens important de développer un marché à l’échelle du continent», dit-il. «du fait que le Maroc est un hub géographiquement proche de l’Europe et de l’Afrique, il était évident pour moi d’organiser Visa For Music à Rabat».

Précisons que c'est du 22 au 25 novembre de ce mois en cours que s'est tenue cette édition anniversaire avec au total plus de 30 artistes qui ont été sélectionnés parmi plus 1500 candidatures reçues à travers le monde . les artistes ont donné à voir le meilleur de leur talent et le plus représentatif de leurs créations.

Il faudrait souligner en soutien aux victimes du séisme,Visa For Music 2023 s'est rallié à cette cause nationale. En signe de solidarité, l’intégralité des recettes de billetterie a été reversée au Fonds spécial 126, dédié à la gestion des conséquences du séisme d’Al Haouz.

Participation du Cameroun à VISA FOR MUSIC 2023.

Le Cameroun a bien été représenté de ce côté , côté artistique Estelle MVENG , NDA CHI ont donné avoir leurs riches potentiels artistiques sélectionné dans le cadre du projet Escale Bantoo.

Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA le prof Serge BINAM BIKOÏ ;

Isidore Tameu manager et producteur du label Nuevo Mundo Africa y était également présent de ce côté là , il nous a fait vivre minute by minute via ses comptes professionnelles le déroulé de cette édition « je tiens à dire Merci à Brahim El Mazned et tout le comité d’Organisation de Visa For Music, Merci également à Didier TOKO, Président du Conseil Camerounais de la Musique pour sa rectitude morale et son honnêteté intellectuelle.

Ce fut une belle expérience humaine et professionnelle. Les 10 ans de cet événement ont été un succès étincelant.De belles rencontres et de grands moments d’apprentissage et de réseautage» souligne t'-il .On peut donc s'en réjouir que ces différentes rencontres et expériences vécues à Rabat au Maroc seront bénéfique à l'industrie musicale Camerounaise qui broie encore du NOIR.