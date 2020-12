Ce candidat du Moungo à la présidence du conseil régional du littoral est de plus en plus présenté comme un véritable Outsider qui pourrait déjouer tous les pronostics dans la très disputée région du littoral.

C'est un brillant manager qui vient de terminer sa carrière professionnelle à la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), fruit de la collaboration entre le Cameroun, le Tchad et les sociétés du consortium constitué de ExxonMobil, Petronas et Chevron. Guillaume Kwelle a été étroitement impliqué dans la réalisation du projet de pipeline Tchad-Cameroun, l’investissement le plus important du secteur privé de l’histoire de l’Afrique subsaharienne. Homme de terrain, il fait partie dès 1997 de l’équipe de Esso Pipeline Company Limited en charge de la Campagne d’information publique et de la Mission de reconnaissance du tracé du pipeline Tchad-Cameroun qui incluait l’acquisition des terrains nécessaires à la construction de cet ouvrage en territoire camerounais.

UN MANAGER D’EXCEPTION

Au cours de cette mission, il est notamment chargé d’évaluer les complexités du projet tout au long du tracé en organisant des réunions d’information publique dans des centaines de villages, dans le but de présenter le Projet, d’informer et de répondre aux questions des populations. Ayant pris la mesure des préoccupations environnementales et socioéconomiques qui pourraient affecter la réalisation du projet, il aura pour responsabilité de superviser et mettre en œuvre le programme de compensation des dommages (individuels et communautaires) subis par les communautés du fait de l’activité de COTCO d’une part, et de gérer les revendications provenant desdites communautés d’autre part. Au sein de l’entreprise, il devient la pièce maitresse pour orienter la politique visant à prendre en compte les contraintes environnementales et celles des communautés.

Lorsqu’en 2003 il est nommé Public and Government Affairs Manager c’est à lui qu’incombe l’élaboration de la stratégie et l’exécution des plans de relations publiques de la société, ainsi que la coordination et le développement des supports de communication de celle-ci ; ce qui fait de lui l’interface avec les pouvoirs publics, les médias et les communautés riveraines du pipeline Tchad-Cameroun. De plus, parce qu’il a une connaissance et une maitrise de la sensibilité des populations des zones traversées par le pipeline, il soutient, accompagne et conseille l’équipe chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de responsabilité sociétale de COTCO.

UN MILITANT RDPC ASSIDU

Il milite depuis de nombreuses années au sein de la section Moungo-Est dans laquelle il est président de la sous-section Abo Nord B. Militant assidu, il a participé à tous les grands rendez-vous du RDPC au cours des 10 dernières années, malgré un agenda professionnel très chargé.

Il est sur le terrain avec les militants de base chaque fois que les circonstances l’exigent. Ainsi par exemple, lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2018, il est membre de la commission communale de coordination de Fiko, dans le département du Moungo. Au cours du double scrutin municipal et législatif de février 2020, il est membre de la commission de campagne pour la commune de Bonalea et est sur le terrain avec la caravane de campagne dans cette circonscription.

Candidat au poste de Président du Conseil Régional de la région du Littoral, Guillaume Kwelle est l’homme qui incarne le renouvellement et l’avenir au sein du RDPC. Sa rigueur, son intégrité et sa probité sont ceux d’une personnalité qui ne traine aucune casserole. Son background et son parcours sans faute dans un grand groupe privé, lui donnent les coudées franches, pour engager des initiatives audacieuses. Tous ces atouts font de lui un sérieux candidat à la présidence de la Région du Littoral.

UN VISIONNAIRE ENGAGÉ

Guillaume Kwelle est ingénieur. Après des études primaires et secondaires au Cameroun, il continue ses études supérieures en 1981, avec une bourse, en Tchécoslovaquie. Il choisit une filière technologique et revient au pays avec un diplôme d’ingénieur de génie civil de l’université Technique Tchèque de Prague. Il a commencé sa carrière d’ingénieur dans l’ancienne commune de Douala 3eme en 1988 avant de s’engager dans le projet de Pipeline en 1997. A travers sa technicité et sa compétence, il a su imprimer sa marque faite de rigueur, de sérieux, d’intégrité et de professionnalisme chez COTCO, un groupe qui par ses activités, a un impact important sur l’économie nationale et sous régionale.

Son ambition est de mettre son expérience du terrain, sa connaissance des hommes et des situations au service de son parti. Après plus de 20 années passées au service de la multinationale américaine, il prend sa retraite en septembre 2019. Il est aujourd’hui consultant avec un agenda qui lui laisse un peu plus de temps pour son engagement politique au sein du RDPC.

Sa vision pour le Littoral se projette dans la ligne directrice des Grandes ambitions qu’a dessiné le Président Paul Biya pour construire un Cameroun Emergeant. Il veut faire de cette région qui est le poumon économique du Cameroun, une plateforme d’opportunités pour les investisseurs nationaux et internationaux, un territoire de prospérité pour les communautés et un espace où le progrès et le bien-être seront le fruit et la conjugaison du travail bien fait, de la modernité, de l’innovation, de la créativité, de la diversité culturelle et ethnique et du vivre ensemble