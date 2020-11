Un jeune camerounais qui a levé plus de 1 milliards de francs CFA pour son projet.

Âgé aujourd’hui de 26 ans, William Elong était, à vingt ans, le plus jeune diplômé en stratégie et intelligence économique de l’École de guerre économique de Paris. Passé par Thalès à dix-huit ans, puis par Oracle, il crée en France, Will&Brothers, start-up orientée vers l’intelligence économique et l’innovation technologique.

Passionné de nouvelles technologies, William Elong développe dès 2015 DroneAfrica, initiative visant à proposer des services associés aux drones en Afrique dans le tourisme, l’agriculture, la météorologie, la cartographie… Il compte « plus de 50 opérations réalisées, au départ avec des drones qui existaient déjà sur le marché, puis progressivement avec des drônes fabriqués au Cameroun ».

DroneAfrica réussit une première levée de fonds de 110 millions de F.CFA (167 700 euros) en 2015. Son promoteur et sa vingtaine d’employés réussissent à fabriquer les premiers drones Made in Cameroon et à les dévoiler au public, en février 2018.

Il s’est désormais lancé à la conquête du marché mondial de fabrication de drones civils. Après sa deuxième levée de fonds de 1,3 milliard de F.CFA (2 millions d’euros) en janvier 2019, William Elong voit grand ! Un carnet de commandes déjà bouclé, prévoit une centaine de drones à livrer durant l’année.