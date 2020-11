Aveux du président de la commission régionale de supervision de la campagne pour le RDPC.

La locomotive de la campagne pour les élections régionales dans le Nord-ouest a été lancée ce dimanche 22 novembre 2020 au bord de la piscine d’un hôtel de la ville de Bamenda.

Une campagne pour la formalité car le rassemblement démocratique du peuple Camerounais (RDPC) est le seul parti politique en lice pour cette consultation électorale dans la région du Nord-ouest.

Sans parti d’opposition en face, le RDPC va se mouvoir politiquement en roue libre. C’est à juste titre que l’ancien premier ministre Philémon Yang, président de la commission régionale de supervision de la campagne pour le compte du parti au flambeau s’est targué de dire qu’il est temps de reprendre notre région et la développer.

« La région a été mal gérée pendant près de trente ans c’est-à-dire de 1990-2020 », a-t-il lâché aux militants et élites réunis pour la circonstance. Il ajoute, « nous allons reprendre en main notre région pour la remodeler soigneusement et s’assurer qu’elle soit plus sécurisée, productive et ce faisant avoir un avenir ».

Le collège électoral étant essentiellement constitué des conseillers municipaux, le RDPC lors des dernières municipales du 9 février 2020, avait raflé la mise, remportant trente-trois communes sur les trente-quatre que compte la région du Nord-ouest : contexte de la crise sociopolitique et sécurité et partant le boycott du double scrutin imposé par les séparatistes aux électeurs obligeant. À l’observation, avec quelques 1057 conseillers municipaux sur les 1088 dans la région, le RDPC s’achemine vers un autre carton plein aux régionales du 6 décembre 2020 prochain.

À se demander si le parti au flambeau avait encore besoin d’une campagne dans le Nord-ouest, sauf pour remplir les formalités électoralistes. Car tout lui est acquis d’avance. Néanmoins l’ancien locataire de l’immeuble étoile a demandé aux conseillers municipaux (RDPC) de saisir la perche des élections régionales pour corriger les erreurs du passé. Il s’agit de donner l’opportunité au parti de Paul Biya, de gérer le pionnier conseil régional dans le Nord-ouest. Ce qui marquerait l’aboutissement du processus de décentralisation tel que spécifié dans la constitution de 1996.

Les différents intervenants ont expliqué les avantages du conseil régional et du statut spécial. « Ils vont marquer la fin de nombreux déplacements sur Yaoundé pour suivre des dossiers. C’est la décentralisation effective et nous serons responsables de notre développement », a déclaré la sénatrice Regina Mundi en présentant les candidats aux conseillers municipaux.

Aussi ces élections permettront la mise en place de la chambre des chefs (House of Chiefs) qui agira comme haute chambre de l’Assemblée régionale avec droit de seconde lecture des délibérations de la chambre basse. Le conciliateur se charge de l’arbitrage des conflits liés au processus de décentralisation.