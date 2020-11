Chacun dira ce qu’il veut et chacun pensera selon sa compréhension, ses intérêts, ses relations, ses ambitions et ses sentiments réels ou sournois. Pourtant, rien dans notre histoire ne changera fondamentalement de sens ni de couleur ni de paramètres. Des vérités traversent notre histoire, et des histoires fausses et graves ont de tout temps été ventilées pour nous diviser, nous nuire et nous pousser à la guerre civile. Ce pays a résisté et résistera, avec ses problèmes et ses espoirs, ses doutes et ses certitudes.

Ce qui nous manque donc le plus pour aller vers le dialogue et la réconciliation, ce sont ces trois choses, la vérité, l’humilité et l’honnêteté. Nous devons nous résoudre à apprendre à les intégrer dans toutes nos démarches. Ni le village, ni la famille, ni la corporation et ni le souci de préserver quoi que ce soit ou quelconque intérêt et relation ici et ailleurs, ne devraient nous tromper, nous fourvoyer, nous bercer d’illusions. Qui crache en l’air reçoit sur le nez.

-Vous direz ce que vous voudrez, je continuerai à vous rappeler que Paul Biya n’est pas arrivé à la tête du pays par le sang, et qu’il ne mérite nullement une vendetta injurieuse. Aucune violence ni aucun complot n’est acceptable pour l’en faire partir, pas au nom du changement.

-Vous direz ce que vous voudrez, je maintiendrai que le Général Sémengué est trop important dans l’histoire du Cameroun pour être mêlé à des disputes de gamins dans le Football. Il n’aurait jamais dû se retrouver là-bas, et pour aucune raison au monde.

-Vous direz ce que vous voudrez, et je soutiendrai que chaque pas fait par le Chef de l’Etat et son gouvernement, ne constitue pas de la reculade, ni de la faiblesse, ni de la peur et encore moins de la défaite. Chaque pas est un geste responsable, un acte de gouvernance à l’instar de celui fait pour de jeunes avocats convaincus de conduite déontologique inappropriée. Quand on pense paix, dialogue, fraternité, affection, pardon et réconciliation, on ne parle point de vainqueur ni de vaincu, on parle de famille, de nation et de responsabilité.

Toux ceux qui pensent notre destin en termes de triomphe ou de défaite des clans, des villages et des réseaux d’intérêts, se trompent lourdement et déchanteront durement. Commencer à se représenter en millions d’âmes rentre dans une bêtise insoutenable. A chacun ses millions dans tous les sens, et à toutes les fins, mais à tous le Cameroun et seulement le Cameroun. Le Cameroun est seulement le Cameroun. Il est unique et c’est lui qui restera. Que vous soyez des millions pour tel ou tel région, vous ne serez jamais plus que le destin collectif du Cameroun, et vous n’assumerez jamais rien sans être contrariés ou rappelés à l’ordre souverain et divin des choses. Quand les gens croient la foudre arriver, ils se comptent, et bien souvent, ils ont tout simplement de faire leur bilan, de peur de découvrir l’immensité de leurs nombreux échecs. Non, ne vous comptez plus, comptez votre travail et vos réalisations d’abord personnels, ensuite collectif, et comptez votre apport dans la construction du pays.

Qui avait si bien dit que « le Cameroun c’est le Cameroun » ?

-Vous direz ce que vous voudrez, mais le Cameroun restera le Cameroun, effectivement le Cameroun, seulement le Cameroun, absolument le Cameroun. Les guerriers à l’esprit embrouillé, aux mains tremblantes et aux regards confus d’un certain 22 septembre 2020, l’auront appris à leur lourd dépend. Et le pays aux milliers de fantômes décrétés, continue d’avancer, selon ses forces, à sa façon, avec filles et fils bien en place.

Le dialogue, oui seulement le dialogue, pas la distraction ni la surenchère et la confusion.

Laissez les discours de la haine et les complots des petits salons tribaux pour embrasser les promesses de toutes nos espérances communes, celles de la paix./.