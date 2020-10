« Les pédés qui dirigent notre parti ont dit que je ne serai rien si je ne courbe pas et ils me font ça par derrière, ils me traduisent au conseil de discipline. Ils font ça pour me décourager, nous les vrais biyaistes » affirme le professeur.

Malgré cette intimidation, Messanga Nyamding dit rester fidèle au président Paul Biya, président du RDPC, à la tête du Cameroun depuis près de 40 ans :