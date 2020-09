Nous sommes TOUS d'accord, sauf idiotie, que Biya et son régime doivent libérer le plancher. Il nous manque la bonne méthode , mais la rue est aussi une expression démocratique.

De ce fait, j'en appelle les autorités kamerunaises à encadrer les manifestations et non à les réprimer. Manifester son ras-le-bol a des responsabilités. Les manifestants doivent rester disciplinés et éviter le vandalisme qui peut conduire à la repression.

Aucune autorisation ne devrait être nécessaire pour une manifestion pacifique. Plutôt, une information aux autorités devrait suffir afin que celles-ci s'arrangent à encadrer le trajet préalablement défini dans le manifeste de la marche. C'est ainsi qu'on mesure aussi l'encrage démocratique dans un pays.

Parce que nous savons que les régimes infiltrent toujours les manifestations pour se donner la légitimité de réprimer celles-ci, aux fds, j'en appelle au respect de l'humain.

Nous pouvons encore éviter le pire par la révision de la constitution (limitation des mandats à 5 ans renouvellables 1 fois), la réforme administrative (un rédécoupage des régions pourqu'elles correspondent aux départements actuels), et l'adoption du #federalismecommunautaire comme forme de l'Etat. C'est notre U.L.T.I.M.E solution!

Toutes les crises sociopolitiques et économiques que traverse notre pays depuis les années de braises sont des crises autonomistes, résultante des frustrations liées à la gouvernance autoritariste depuis l'ère Ahidjo, à la gestion irresponsable et des détournements de sommes faramineuses de nos budgets en plus du mépris de la voix des administrés sous Biya, qui sont grâce aux vestiges de la colonisation, traités comme des enfants. L'hypercentralisation, la repression ou la décentralisation centralisée ne feront qu'aggraver nos frustrations.

Il faut être complètement insensé pour ne pas se l'avouer...

Tout compte fait, ça sera par les urnes. Et toutes les reformes nécessaires suivront.

Formons les citoyens!