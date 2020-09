Quel coup prépare encore le Mouvement pour le Renaissance du Cameroun (MRC) ? La question est posée surtout avec exaspération puisque l’intention du MRC est clairement exprimée.

Le parti du Pr. Maurice Kamto appelle à descendre dans la rue le 22 septembre prochain, pour demander le départ du président de la République, Paul Biya. En des termes clairs, pour renverser le pouvoir. Lequel, comme on le sait, a été renouvelé au lendemain du 7 octobre 2018 à plus de 70%.

Les Camerounais, pris dans plusieurs segments de la vie nationale, s’expriment. Ils disent leur surprise désagréable face à une telle « instabilité idéologique » du MRC et de son leader.

En effet, après avoir appelé au boycott des élections législatives et municipales du 9 février dernier, aux élections régionales du 6 décembre prochain, Maurice Kamto sollicite maintenant la rue pour le « chassement ». Et ça, les citoyens épris de paix et de concorde, dénoncent et rejettent cette offre malsaine et dolosive.