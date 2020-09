Une dame de 24 ans a été interpellée par la gendarmerie. Les faits se sont déroulés dans l’arrondissement de Pitoa région du Nord.

Ce mercredi 16 septembre 2020, aux environs de 10h, la brigade de gendarmerie de Pitoa, dans le département de la Bénoué, région du Nord a été saisie par les populations de Badjengo, localité située à 45 Km de Garoua pour une histoire qui échappe à l’entendement. Il s’agit d’un infanticide commis par une mère de 24 ans sur ses deux enfants de 2 ans et 6 mois. Salamatou, 24 ans a égorgé ses deux fillettes avant de vouloir s’en prendre à un garçonnet qui va réussir à s’enfuir et alerter le voisinage. Des gendarmes sont envoyés sur place pour extirper la jeune dame ligotée par les populations qui l’accusent de pratique de sorcellerie. Comble de l'horreur, dans des sceaux et des marmites du domicile de la jeune dame, de la chair humaine. La chair du nouveau-né de 6 mois égorgé à l’aurore est entreposée dans une marmite et déjà passée à la « cuisson ».

Sous les cris des populations du village Badjengo mobilisées, la jeune dame est interpellée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Pitoa. L’une des fillettes de dame Salamatou qui s’appellerait Aicha, âgée de moins de quatre ans, a réussi à s’échapper. C’est aussi par cette fillette que les voisins auraient été alertés. « Lorsque nous sommes arrivés elle n’a pas caché ce qui s’est passé. Elle nous a dit qu’elle prépare le bouillon et qu’il s’agit de ses enfants qu’elle vient d’égorger. Nous étions tous stupéfaits », a confié aux enquêteurs l’une des voisines de la dame.

Joint au téléphone, Le chef du village de Badjengo, Alhadji Dairou est sans voix : « Elle ne semble pas être gênée par ce qui vient de se passer. Ses voisins m’ont confié qu’elle avait des comportements suspects depuis quelques jours. Il a fallu que nous la ligotons parce qu’elle voulait faire bouillir le reste des corps », a-t-il confié. Déclaration que confirme le voisinage de dame Salamatou. L’acte odieux selon eux a été commis en l’absence de son époux, un jeune commerçant du village sorti tôt le matin. Joint au téléphone par le Jour, le commandant de la brigade de gendarmerie de Pitoa a confirmé les faits. Le commandant affirme que la jeune dame a été conduite à la brigade.

« Nous n’avons pas encore débuté les auditions, tout ce que je peux vous dire c'est qu’elle ne parle pas et est calme. Nous voulons lui laisser le temps avant de savoir ce qui est à l’origine de cet acte » a-t-il confié à votre journal. Les marmites et seaux contenant les restes humains des deux enfants ont été transportés vers la morgue de l’hôpital régional de Garoua sur instruction du procureur de la république près les tribunaux de Garoua. Une enquête a été ouverte pour crime et infanticides. Certains voisins de la jeune dame ont été auditionnés par les enquêteurs de la gendarmerie.