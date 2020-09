COMPRENDRE QUELS RÖLES PEUVENT JOUER LES REGIONS DANS LE PROCESSUS DE DECENTRALISATION AU CAMEROUN :: CAMEROON

La République du Cameroun est subdivisée en 10 régions. Les régions sont divisées en 58 départements, eux-mêmes divisés en 360 arrondissements, en municipalités et en chefferies.

La loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 est venue créer une deuxième catégorie de collectivité territoriale décentralisée appelée REGION.

La décentralisation consiste au désistement progressif par l'État en faveur des collectivités territoriales décentralisées de compétences non exclusives accompagnées de ressources humaines et financières. Ce transfert de compétences est régi par des textes votés par le parlement et promulgués par le Président.

Quelles sont les compétences à allouer aux régions :

Les régions exerceront des compétences dans plusieurs domaines. Le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE sera leurs principales compétences. En ce sens, Elles verseront les aides aux entreprises pour les inciter à s’installer sur leurs territoires, à innover et à se développer à l’international. Les régions joueront ici un véritable rôle de vecteur de développement par la mise en œuvre d’un climat propice à la création d’entreprises, la lutte contre le chômage grâce aux emplois créés par les entreprises naissantes et contribueront à la croissance économique.

La deuxième compétence à allouer aux régions sera L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE : à ce niveau, les régions financeront les constructions, la rénovation et le fonctionnement des lycées et les centres de formations pour les apprentis. Certains jeunes ne pouvant pas terminer leur cycle secondaire à cause des moyens financiers limités bénéficieront dans leurs régions des formations adéquates les ouvrant directement les portes de l’emploi.

Comme troisième compétence, il faut penser à L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESIONNELLE : c’est le lieu où les régions pourront notamment financer l’ouverture des maisons de l’emploi dont le rôle sera d’informer et d’orienter les demandeurs d’emploi. Elles pourront également financer les formations pour les demandeurs d’emploi. Les maisons de l’emploi sont un lieu où les demandeurs d’emploi pourront venir déposer leur CV, consulter les offres d’emploi disponible et s’inscrire à des ateliers de formations à la recherche actif d’emploi (RAE).

LE LOGEMENT sera la quatrième compétence : les régions financeront par exemple la construction des logements sociaux, assureront leurs entretiens et veilleront au respect des politiques publiques de l’octroi des logements sociaux aux citoyens.

LE TRASNPORT sera la cinquième compétence à allouer aux régions : en matière de transport, les régions pourront gérer les trains et les bus interurbains. Les élèves auront droit à un service de transport scolaire vers un établissement de libre choix. Les parents feront les demandes d’abonnement via les écoles auprès des services régionaux de transports scolaires qui auront pour compétences entre autres de :

- La coordination de la réglementation en matière de transport ;

- La fixation des itinéraires, la détermination des besoins ;

- La coordination entre les réseaux scolaires ;

- La planification et l’accompagnement des élèves ;

- Le traitement des dossiers du transport ;

- Les opérations de contrôle.

Enfin, la dernière compétence des régions sera L’ENVIRONNEMENT : les régions assureront l’entretien les Park naturels régionaux dans leurs territoires. Les autres compétences seront par exemple la protection des composantes environnementales, la lutte contre le bruit, garantir la politique des déchets et la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche, cours d’eau non navigables.

La loi sur la décentralisation précise les compétences des régions en supprimant les compétences en doublons entre les régions et les départements. Les régions seront désormais les seules collectivités territoriales à gérer par exemple les transports scolaires interurbains et à pouvoir verser les aides directes aux entreprises.

Pour assurer leurs missions, les régions disposeront de plusieurs ressources : Elles recevront les dotations de la part de l’Etat et percevront les impôts par exemple sur les entreprises pouvant réaliser de gros bénéfices. Les régions pourront également bénéficier des aides de l’Union Africaine, des organisations régionales, des ONG qui œuvrent en matière de protection de l’environnement. Enfin, les régions auront la possibilité de faire les emprunts pour financer leurs investissements.

C’est pour les régions ayant les pouvoirs renforcés susceptible de mettre en application les six compétences ci-dessus en matière de décentralisation que les camerounais sont appelés à voter lors des prochaines élections régionales du 06 décembre 2020.

Fulbert KAMMOE

Président PCRN Belgique.