CAMEROUN :: Inondations dans le littoral : Deux morts, 700 familles sinistrées. :: CAMEROON

C’est le premier bilan de la folle journée d’inondations du vendredi 21 aout dernier. Comme il est de coutume, le chef de l’Etat Paul Biya à travers le ministre de l’administration territoriale est venu au secours des sinistrés. Et ce n’est pas tout. La météo annonce de fortes précipitations dans les jours qui viennent.

La presse fait un large écho sur les Inondations dans le Littoral. Pour saluer la « magnanimité » du chef de l’Etat. Pour le journal Sans Détours, il s’agit du « Le réconfort du chef de l’Etat aux populations de Douala et d’Edéa ». Exécutant une mission du président de la République Paul Biya, le ministre de l’Administration territoriale vient de remettre à plus de 700 familles victimes, un important don humanitaire constitué de matériels de couchage et de produits de première nécessité dans les deux villes.

Ce Don humanitaire du chef de l’Etat ne concerne pas seulement le littoral, mais aussi le département de la menoua. Le journal Quotidien parle du « merci des sinistrés de Santchou à Paul Biya ». C’est ce mercredi 26 août 2020 que sera distribué le don présidentiel à toutes les personnes sinistrées de l’arrondissement de Santchou, département de la Menoua, Région de l’Ouest. Dépêché dans cette partie du pays par le chef de l’Etat, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji a reçu les remerciements de ces sinistrés issus de 185 ménages.

Cette actualité sur les inondations n’a pas fait oublier les Examens officiels 2020 et « Les frasques organisationnelles de l’office du Bacc » Le journal Sans Détour revient pour dénoncer. En plus de la fuite des épreuves, la programmation des matières non prévues dans le calendrier, la convocation des correcteurs pour les épreuves non programmées, des confusions incompréhensibles sur l’entête de certains sujets, sont autant d’approximations qui ont plombé ces examens.

Cependant que « Les résultats du BEPC tombent ». Cameroon Tribune indique que Tous les candidats de la Région de l’Ouest sont fixés depuis lundi. Ceux des autres Régions du pays seront libérés au fur et à mesure, dans les prochains jours, le temps de procéder aux dernières vérifications.

Le journal Essingan quant à lui est allé lorgner du côté du ministère de la fonction publique et le Réforme Administrative pour dénoncer la Gabegie. Au « Sigipes-2 : 7 milliards engloutis pour rien ». Le Minfopra vient de lancer un nouvel appel d’offre devant aboutir à la sélection d’un prestataire pour la réalisation de ce système informatique de gestion du personnel de l’Etat qui aurait dû être livré depuis 2014.

En Art littéraire, « Bientôt une résidence des écrivains au Cameroun ». C’est la substance de l’audience que le ministre des Arts et de la Culture, Dr Bidoung Mkpatt a accordé à l’ambassadrice de l’Art littéraire du Cameroun dans le Monde, Calixte Beyala. En effet, l’écrivaine de renommée internationale a été reçue en audience hier 25 août 2020, par le ministre des Arts et de la Culture, entouré pour la circonstance par ses proches collaborateurs. L’icône de l’Art littéraire est porteuse d’un projet de construction au Cameroun d’une résidence des écrivains pour permettre aux professionnels de l’écriture de pouvoir s’exprimer décemment.