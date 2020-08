CAMEROUN :: UN HOMME DE 44 ANS TENTE DE JETER UNE FILLETTE DE 3 ANS DANS UN PUITS APRÈS L’AVOIR VIOLÉE A BUÉA :: CAMEROON

La fillette est présentement sous soins et le pédophile entre les mains des forces de l’ordre.

L’infamie racontée par ce pédophile dans une vidéo visiblement filmée par la famille, donne le tournis. Les faits se passent à Buea dans la région du Sud-Ouest.

Il a été surpris alors qu’il tentait de jeter cette fillette de 3 ans dans un puits, après avoir violemment abusé d’elle. Ce pédophile de 44 ans serait un individu inconnu des parents de la fillette. Pris en flagrant délit, il force à faire comprendre sans vergogne et sous la pression des riverains que c’est cette enfant qui l’a déshabillé.

«Je voulais d’abord lui acheter le gâteau. Tu lui as acheté le gâteau ?… Non, je n’ai pas acheté. Tu voulais d’abord coucher avec elle avant d’acheter ?…non non. Que s’est-il passé ?…non je n’ai pas dormi avec elle, c’est elle qui me demandait de me coucher. C’est l’enfant qui a enlevé ta culotte ?… oui», peut- on écouter dans la vidéo enregistrée en pidgin english, qui présente ce pédophile assis avec son pantalon baissé jusqu’à la cheville.

Se comportant comme un débile mental, il tente de faire croire à ses interlocuteurs que c’est la fillette de 3 ans qui lui a proposé de passer à l’acte sexuel. Dans cet interrogatoire, il n’est pas à mesure de donner l’âge de l’enfant qu’il a violée et affirme en bégayant qu’il est lui-même âgé de 44 ans. Une affirmation qui incite la colère de ses interlocuteurs qui lui donnent quelques coups de poings avant de se ressaisir.

Malgré le fait qu’il ait été pris en flagrant délit et l’intimidation de la population qui tente de le brutaliser, il nie en bloc le viol et la tentative d’assassinat dont il serait l’auteur. Pour le moment il a été mis hors d’état de nuire par les forces de l’ordre.