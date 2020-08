FRANCE :: Littérature: « Le mythe Macron »* démasqué par Marie Lissouck F :: FRANCE

L'écrivaine d'origine camerounaise vient de commettre, en juillet dernier, un ouvrage qui fait déjà grand bruit dans l'hexagone.

C'est un essai qui laisse rarement indifférent. Et pour cause ! Ni l'auteure, Marie Lissouck, seize livres à son actif, ni le sujet abordé « Le mythe Macron », ne sont des banalités.

Le récit est une invitation à la découverte, un voyage dans le temps, pour tenter de décrypter celui qui, sorti de nulle part, se retrouve locataire du Palais de l'Elysée. « Drapé dans un long manteau couleur nuit, l’homme sortait de l’ombre et s’avançait vers la pyramide. À moins que ce ne fût l’obscurité qui disparaissait à son approche, les ombres s’évanouissaient devant cet esprit qui dessinait la clarté de nouveaux matins d’une grande nation. On aurait dit que le génie reproduisait le mythe de la caverne de Platon », écrit-elle.

L'allégorie du mythe de la caverne, popularisée par Platon, évoque des hommes enchaînés et immobilisés dans une « demeure souterraine », par opposition au « monde d'en haut », qui tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres. Cette allégorie expose les condi- tions d'accession de l'homme à la connaissance et la difficulté de transmission. « Le calendrier Maya » Choisir de rentrer dans la psychologie d'un futur chef de l'Etat, d'endosser son costume, pour tenter d'expliquer le contexte de son avènement, en se référant à la science de prédictions de la civilisation Maya et ses pyramides, est une gymnastique intellectuelle de haut vol. « Le calendrier Maya s’étant trompé, Mamadou le sorcier de Moukolo, dans son boubou d’écorces, œuvrant avec des oracles sous le dernier baobab, tout en tremblant de peur que l’arbre ne soit bientôt coupé ou brûlé, aurait été utile pour livrer aux malheureux le verdict sur l’avenir ».

Visiblement, l'auteure, plusieurs mois à l'avance, savait, elle, que ce jeune homme d'à peine 39 ans, qui vient de se lancer dans la course à la magistrature suprême, au pays du Général de Gaulle et de François Mitterrand, deux hommes dont il se réclame d'ailleurs la filiation « Gaullo-Mitterrandienne » sera élu. Mieux, elle pense dans son for intérieur qu'il réclotera 66% des voix. Une numérologie qui analyse aussi la vie sentimentale. Si dans l’alchimie sentimentale, 1+1=1, les deux regardent dans la même direction. Dans leur queue-leu-leu, l’un ouvre le chemin, l’autre ferme la marche, protège l’arrière et, si néces- saire, ôte le danger qui s’y intercale. Dans ce jeu d’ingénu, tel un ouvrier pour trois postes, il existe un dialogue sans paroles.

L’un semble dire à l’autre : « Que nous soyons en rang ou couchés côte à côte, si nous ne vieillis- sons pas ensemble, nous ne serons jamais comme les deux yeux. Bien qu’étant l’un à côté de l’autre, les deux passent toute leur vie sans se voir. Dans notre couple d’1, serions- nous l’incarnation l’un de l’autre pour l’éternité ?

Dans ce questionnement sans réponse, je suis ta soupape de sécurité et tu es le garant de ma sécu- rité.»»« Le sauveur attendu, un esprit guidé par une lumière » Celui qui va devenir le plus jeune président de la Vè République françai- se, semble avoir rendez-vous avec son destin, à un moment où les Français ne croient plus tellement à une certai- ne politique. Ils sont néanmoins prêts à tenter l'aventure de la jeunesse. « C’était le sauveur tant attendu, une sorte d’accomplissement d’une pro- phétie, un nouveau Christ, mais conçu et engendré par l’homme. Tout portait à croire que lui seul pouvait rétablir l’équilibre et annihiler toutes les tentatives d’expansion de la haine. Il était Œdipe venant libérer Thèbes des griffes de la sphinge impitoyable…Oui, cet esprit était guidé par une lumière céleste, celle qui régit les destinées des grands hommes, ces génies qui marquent leur temps de leur sceau ingénieux ». Un esprit que les Français ont fini par mieux connaître au bout de trois ans de présence au Palais de l'Elysée. Reste à savoir s'il rempilera en 2020 pour un nouveau mandat et si les Français accepteront de le reconduire aux manettes du navire France. « Emmanuel, si Jésus devait s’incarner chez un homme, vous aurait-il choisi ? », s'interroge l'auteur, perplexe.

Un essai vivant, truffé de références historiques, qui est aussi une contribution à la réflexion sur une personnalité que rien ne prédisposait, avant l'échéance fatidique, à devenir le plus jeune président de la Vè République française.

« Le mythe Macron », Marie Lissouck, éditions Sydney Laurent, juillet 2020, 16, 90 euros

