CAMEROUN :: Lutte contre Boko Haram : Un avion militaire fait une sortie de piste à l'aéroport de Maroua :: CAMEROON

Un avion militaire de type C 130 appartenant à la base aérienne de Douala ( capitale économique), a fait une sortie de piste ce dimanche 02 août 2020, à l'aéroport de Maroua - Salak, dans la région de l'Extrême -Nord Cameroun.

Selon nos informations, l'avion cargo était à l'aéroport de Maroua - Salak, pour la relève de la 1ère vague des éléments de la marine camerounaise. Une opération qui rentre dans le cadre des opérations de la Force mixte multinationale en guerre contre la secte barbare nigériane Boko Haram.

Selon nos informations, c'est à 17 heures locales, que l'avion a fait une sortie de piste. La forte pluie tombée cette après-midi à Maroua, en serait la cause. Pour le moment, Camer.be s'est fait dire qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Toutefois, des dégâts matériels sont à déplorer.

Les secours militaires sont aussitôt accourus, et rassuré tout le monde.

Appuyé par d'autres pays dans la lutte contre Boko Haram, l'Armée camerounaise, très professionnelle et efficace, a considérablement réduit la capacité de nuisance de la secte djihadiste nigériane Boko Haram, et préservé l'intégrité du territoire camerounais dans la région de l'Extrême- Nord où les hommes d'Abubakar Shekau en sont réduits à quelques incursions meurtrières et sporadiques au sein des populations camerounaises. La colonne vertébrale de l'arsenal de guerre de Boko Haram ayant été réduite à sa plus simple expression par l'Armée camerounaise et ses partenaires.