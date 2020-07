CAMEROUN :: Hévécam S.A: 905 employés priés de prendre la porte :: CAMEROON

L'entreprise a publié le weekend dernier la liste définitive des victimes du vaste mouvement de licenciement. Les négociations entre le patronat, les délégués du personnel et l'administration du travail n'ont pu sauver que 13% du chiffre annoncé au départ.

Ils étaient 1500 au départ, puis 1041 en début de semaine dernière. Ils seront finalement 905 à être remerciés par l'entreprise Hevecam S.A. La liste définitive de ces malheureux élus a été dévoilée ce weekend par des sources proches de l'entreprise.

Ces désormais ex-collaborateurs de Patrick Grand Cola, directeur général de l'agro-industrie située à 45 km au Sud-est de Kribi se recrutent dans tous les services. De la plantation à l'usine, en passant par les finances et la direction générale et même le service de santé. Depuis le 12 juin dernier, des négociations ont réuni autour de la table le directeur général, les délégués du personnel et la déléguée départementale du travail et de la sécurité sociale.

Pour Irène Flaure Ngouffo Tséfo, il était question de «tout faire pour revoir à la baisse le nombre de postes à supprimer.» Selon la législation camerounaise du travail, ces pourparlers devaient durer 30 jours. Les différentes parties ont tenté de trouver un accord dans cet intervalle de temps.

À Niété, c'est la mort dans l’âme qu'Adelaïde a accueilli cette triste nouvelle. Cadre depuis près de deux décennies dans l'entreprise, elle pense «qu’une société en difficulté ne devrait pas commencer par la compression du personnel.» Jusqu’ici, Hevecam S.A employait près de 6000 personnes. Soit autant de familles directes et indirectes. Le recensement des personnes vivant dans cette concession privée en 2014 faisait état de 32000 âmes. Il y'a quelques semaines, cette filiale camerounaise du holding britannique Corrie Maccoll annonçait son incapacité à pouvoir tenir ses engagements du fait de la crise en cours sur le plan international, évoquant le Covid-19 et la baisse des cours du caoutchouc sur le marché mondial. Une note interne avait alors été servie aux délégués du personnel le 26 juin afin notifiant à ces

derniers les critères de sélection des personnels à licencier pour des « motifs économiques.» La liste des 905 n'est que l'aboutissement de ce vaste feuilleton qui va déboucher sur un drame social.

Communauté du Nord-ouest et du Sud-ouest

De nombreux camerounais ayant fui les exactions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avaient trouvé refuge à Hevecam S.A. Une bonne partie a été embauchée et d'autres ont tout simplement rejoint des membres de leurs familles présents ici depuis des décennies. Ils n'ont pas été épargnés par la bourrasque. Il ne sera guère facile pour ceuxci de rejoindre ces localités en proie à l’insécurité après la liquidation des droits qui aura lieu dans les prochaines semaines.

Depuis sa création en 1975, c'est la première fois que l'agro-industrie présente un tel visage. Privatisé en 1996 avec l’entrée majoritaire dans le capital du Sino-indonésien Gmg International, ce fleuron camerounais de la culture de l'hévéa et de la transformation du caoutchouc, 1er employeur après l’État est aujourd’hui au bord du gouffre.