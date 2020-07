LE DIALOGUE SE FAIT AVEC DES GENS HONNETES,SINCERES, ENGAGES POUR LA PAIX ET RESPECTUEUX DE CERTAINS PRINCIPES ELEMENTAIRES

« Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines ont vécu des crises, des conflits, de simples querelles, des confrontations graves et des guerres. A chaque fois, il est apparu que l’incompréhension, l’absence de communication, des interprétations erronées des intentions des uns et des autres, la mauvaise foi de quelques-uns, la méchanceté et la volonté avérée de nuire dans certains cas, ont été à la source de ces souffrances ».

Aucune société ni aucune nation quelle que soit sa taille, sa forme de gouvernance et d’organisation n’est épargnée, et aucune précaution ni prudence ne saurait constituer un remède, une garantie absolue ni pour éviter la crise, ni pour trouver rapidement des solutions et en sortir.

Pourtant, ce qui demeure essentiel, c’est de privilégier le dialogue, de tout faire pour le rendre possible et de le conduire honnêtement, sincèrement et intégralement, dans le respect de toutes les parties et dans le respect de certains principes élémentaires. On ne dialogue pas avec des à priori ni avec des préférences non négociables. On ne dialogue pas avec le poing fermé ni avec la mine froissée. On ne dialogue pas en maintenant un discours de la provocation, des injures, des accusations stériles et de la haine.

Cependant, aucun dialogue ne se fait avec des gens qui interprètent la main tendue comme une faiblesse, comme une défaite, comme une soumission.

Le MPDR constate qu’à la seule évocation d’une esquisse de dialogue ou d’une simple éventualité, des ennemis de la paix, des apôtres de la guerre, de la haine et de la destruction ont entonné les chants de la victoire pour eux et de la défaite pour d’autres, banalisant les rapports des forces et travestissant les vérités de terrain, souillant les sentiments et orchestrant des manipulations malsaines.

Nous réaffirmons que le dialogue est une éloquente entreprise d’humilité, de simplicité, d’honnêteté et d’amour, et non une célébration des égos surdimensionnés et ostentatoires des champions du désordre. La meilleure façon de gêner, de compromettre, de paralyser et de brouiller le dialogue, réside dans ces déclarations irresponsables cousues de mensonges.

En tout état de cause, le MPDR en appelle à la responsabilité de tous et de chacun, à l’abstention de tout discours de la surenchère basé sur des radicalismes infantiles, nocifs, toxiques et incontestablement improductifs.

Le MPDR rappelle pour mémoire, que le Grand Dialogue national tenu au palais des congrès de Yaoundé en septembre-Octobre 2019, constitue un moment important dans l’histoire du Cameroun et une étape décisive vers la résolution des crises qui affectent le quotidien des populations.

Le MPDR réitère sa profonde conviction selon laquelle, c’est au Cameroun, par des Camerounais, avec des Camerounais et pour des Camerounais, qu’il faut penser, construire effectivement et acter avec l’apport de tous, des solutions aux maux auxquels sont confrontés les Camerounais./.

SHANDA TONME

