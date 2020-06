CANADA :: Succession de gré à gré au Cameroun: Une grande manifestation annoncée le 26 juin à Ottawa :: CANADA

Grande Manifestation devant l’ambassade du Cameroun et l’ambassade de France à Ottawa contre la succession de gré à gré à la présidence de la république du Cameroun

La communauté camerounaise du Canada se mobilise ce vendredi 26 juin 2020 à 09 heures devant l’ambassade du Cameroun, pour lancer un avertissement aux députés et sénateurs réunis en congrès à Yaoundé, afin qu’ils se désolidarisent d’un probable projet en cours de modification de la constitution. Ce stratagème vise à créer un poste de vice-président pour s'assurer de conserver le pouvoir par la succession du gré à gré, à la suite d’une éventuelle proclamation de la vacance du pouvoir à la tête de l’état.

Après la manifestation devant l’ambassade du Cameroun, le cortège se déploiera vers 13 heures devant l’ambassade de France, pour dénoncer l’ingérence et la complicité à ciel ouvert de la France au soutien de ce projet funeste de modification constitutionnelle par l’intermédiaire de son Ambassadeur Christophe Guilhou.

Les manifestants réclament la fin de la guerre dans le NOSO, qui a couté jusqu’à présent plus de 15 000 morts et des centaines de villages rasées et rayées de la carte, de même que la réforme consensuelle du code et système électoral et enfin la libération de tous les journalismes et prisonniers politiques.

Cette double manifestation n’est qu’un avant-goût des actions à venir, car la matérialisation de ce stratagème qui vise à perpétuer un clan mafieux à la tête du Cameroun et maintenir le peuple dans la paupérisation, ajouter à d’autres crises multiformes comme Boko Haram à l'Extrême nord, le grand banditisme dans l'Adamaoua et l'Est du Cameroun, la guerre dévastatrice dans les deux régions Anglophones (NOSO), la crise post-électorale de 2018 et le Corona virus, déclenchera un tsunami national et international.

Le Bureau permanent

Cameroon Coalition for Change Canada (CCC) regroupe ou chapeaute une dizaine de groupe d'activistes et combattants basés au Canada dont l'objectif est refonder la nation Camerounaise pour une nation juste.