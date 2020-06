CAMEROUN :: Nécrologie : Marc-Joseph Omgba n’est plus :: CAMEROON

L’ancien directeur de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) est décédé des suites d’une courte maladie à 72 ans hier à Yaoundé.

L’un des pionniers du journalisme camerounais vient de casser sa plume. L’ancien directeur de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) a été emporté par une courte maladie très tôt hier à son domicile sis au quartier Biyem-Assi à Yaoundé. Il avait 72 ans. Le lieu a été aussitôt pris d’assaut par des proches, amis, voisins et connaissances après l’annonce du décès du défunt. Depuis quelques années, l’ancien diplômé de l’Ecole supérieure internationale de journalisme de Yaoundé (Esijy) avait une santé chancelante.

« Ce qui l’a achevé, c’est certainement le choc qu’il a eu après le décès de sa sœur aînée, inhumée il y a deux semaines. Il considérait la défunte comme sa mère. Lundi dernier, j’ai constaté des signes de faiblesse. Grâce au traitement qu’il suivait, tout allait pour le mieux jusqu’à hier soir (lundi soir). J’ai constaté qu’il s’agitait beaucoup. Mais, il disait que ça allait bien. C’est vers 4h du matin qu’il nous a quittés », raconte Mama Honorine, son épouse.

Marc-Joseph Omgba était un pur produit de l’Esijy et de l’Université de Paris II. De l’université française, il sort nanti de nombreux diplômes dont le Doctorat en sciences de l’information et de la communication, couronné par une mention très bien et les félicitations du jury. Pour ce qui est de sa carrière professionnelle de journaliste, le défunt a fait ses armes au quotidien national bilingue « Cameroon Tribune » en tant que reporter entre 1975 et 1978 avant de se voir confier le poste de rédacteur en chef dudit journal en 1978. En 1984, il est recruté comme enseignent permanent à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information (Essti) où il occupe des postes de responsabilité.

De 1989 à 1990, il est promu sous-directeur chargé de l’information au ministère de la Communication avant de se voir confier la direction de l’information à la Crtv pendant trois ans. C’est la consécration en 1993 pour Marc-Joseph Omgba qui prend la direction de l’Esstic pendant 12 ans avant de devenir conseiller technique à l’université de Yaoundé II/Soa. Auteurs de plusieurs publications, le défunt aura reçu de son vivant plusieurs distinctions honorifiques, notamment celle d’Officier d’Ordre camerounais de la valeur. Le journaliste et communicateur a également roulé sa bosse auprès du Comité central du Rdpc à Mbankomo .