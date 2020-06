CAMEROUN :: Fête de la musique 2020: K-tino et le label Motbinama lancent le ''E- LIVE DES VÉTÉRANS'' :: CAMEROON

Le label dont l'indice de progression est en croissance perpétuelle souhaite célébrer la fête de la musique autrement cette année au Cameroun

Depuis 1982, le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer tous les 21 juin la fête de la musique. Pour marquer le coup de l'édition de cette année qui tombe dans un contexte particulier, le label Motbinama international Recordsey l'artiste de bikutsi K-tino ont mis sur pieds un concept qui se veut révolutionnaire dans la façon de célébrer.

Il s'agit du E-LIVE CONCERT DES VÉTÉRANS qui se déroulera le 21 juin 2020de 14h à 17h. Celui-ci sera disponible en streaming sur internet.

Il faut déjà noter que L’objectif de cet événement est de célébrer l’œuvre de l’esprit musical du pays et plus particulièrement, l'apport des aînés dans la musique du Cameroun. Ce spectacle intitulé « E-LIVE DES VETERANS » est de proposer aux fans de l’artiste K-TINO, un spectacle Live retransmis sur ses différentes pages sociales Facebook, Twitter et Instagram. Le public aura ainsi l’opportunité de profiter du chapelet de classiques proposés par cette vétérane de la musique camerounaise. Il sera aussi question de mettre en avant l’ancienne génération.

Cet e-spectacle est diffusé en simultané sur les pages officielles de l’artiste K-Tino, Facebook, Twitter et Instagram. Mais aussi, il est question d’honorer quelques icônes de la musique camerounaise. Tout ceci au travers de la matérialisation du vivre ensemble à la camerounaise.

L’événement spécial « E-LIVE DES VETERANS » se veut une fête musicale. Un moment de célébration qui réunit tout ce qui fait la fierté de la diversité culturelle du Cameroun. C’est ainsi que le plateau sera constitué, en plus de l’artiste K-TINO, d’autres artistes venants de tous les coins du pays :Ange Ebogo Emerant,Takam II,Manga Lucky,Miss Charlotte,Messi Ambroise,Racine Sagath,Gilbratar Drakus,Govinal ,Abanda Kiss Kiss,David Baliaba,Pasto,Justice Beyene,Bizou Bimas,Ama Pierrot,Dieu Ngolfe,Ledoux Marcelin,Bisou Bimas,,Judith Pentium Dix,Mel B Akwen,Sublime Ngono et Christy Sweet