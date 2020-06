COMPARER LE CAMEROUN UNITAIRE A L’ETHIOPIE FEDERALE, QUELLE FOLIE ! :: CAMEROON

Pour montrer le caractère néfaste du fédéralisme, les desperados de l’Etat unitaire évoquent les problèmes posés par la Fédération éthiopienne avec sa citoyenneté interne qui est de type ethnolinguistique. Cela signifie qu’en Ethiopie, vous ne pouvez être citoyen de l’Etat d’Oromo si l’un de vos parents n’est pas Oromo. La résidence ne joue aucun rôle.

Ce n’est pas le meilleur modèle de fédéralisme, mais c’est infiniment mieux que l’Ethiopie unitaire !

Car, il ne faut jamais l’oublier : l’Ethiopie a d’abord été un Etat unitaire. Et très longtemps. Mais cette formule d’Etat l’a conduite au bord de l’abîme et l’enfer : des famines prolongées, accompagnées d’épidémies effroyables et une misère sans nom, des guerres civiles à répétition, etc.

L’Ethiopie était la honte de l’Afrique et la honte de l’Humanité ! Ce pays était devenu synonyme du génocide par inanition, et les journaux diffusaient dans le monde entier d’effrayantes images d’enfants, réduits à d’horribles squelettes revêtus de peau.

En 1974, une Révolution menée par le DERG et Mengistu renverse le vieux régime impérial et instauré un régime communiste centralisé. C’est l’époque de la Terreur Rouge, où tous les opposants au régime communiste furent massacrés.

Le DERG engagea d’importantes réformes institutionnelles, mais l'économie continua à stagner malgré une amélioration des conditions climatiques qui avait permis à l'agriculture de se redresser, jusqu'à sa chute en 1991, sous le coup d’une guerre que lui menaient les Communautés.

En effet, les Communautés de l’Ethiopie avaient marre de la centralisation et 4 mouvements communautaires coalisèrent sous le nom de Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Ethiopien (FDRPE) :

le Front de libération du peuple du Tigray (FLPT)

l’Organisation démocratique des peuples Oromo (ODPO)

le Mouvement national démocratique Amhara (MNDA)

le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie (MDPSE).

A la suite d’une guerre particulièrement effroyable, la coalition communautaire écrase militairement l’armée du DERG, met fin au communisme et la centralisation, et l’Ethiopie devient fédérale.

La fédéralisation du pays a dopé l’Ethiopie qui est devenue l’un des titans économique en Afrique. Depuis les années 2000, la croissance de son PIB est l'une des plus importantes au monde aux alentours des 10 % par an (10,9 % en 2017). Cela a permis une sortie de l’extrême pauvreté pour une bonne partie de la population, passant de 55,5 % de la population en 1999 à 26,7 % en 2016 (seuil 1,90$).

La fédéralisation a transformée l’Ethiopie en l’Economie la plus dynamique du continent et ce pays réalise déjà sa transition vers une économie industrielle et exportatrice.

Pendant ce temps, où en est le Cameroun unitaire avec ses « unités nationales » ?

Cela ne signifie pas que tout y est parfait. Le Fédéralisme éthiopien a des faiblesses, mais personne en Ethiopie ne regrette l’Etat unitaire.

La nature ethnique du fédéralisme éthiopien s’explique par le contexte historique : il était naturel que chaque Communauté qui combat pour avoir un Etat fédéré s’en approprie à l’exclusion de ceux qui n’avaient pas participé au combat. Le fédéralisme éthiopien n’aurait jamais pu être aussi ethnique si les dirigeants de l’Etat unitaire avaient eu l’intelligence de fédéraliser le pays à temps et en contrôlant le processus.

Si aujourd’hui, les Anglophones arrachaient par les armes leur autonomie fédérale, un Francophone ne peut pas aller résider là-bas et prétendre aux mêmes privilèges, au motif qu’il y réside alors qu’il n’a pas participé aux combats.