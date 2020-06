CAMEROUN :: Ekoka à F. Ndongo:Un citoyen demande où est le chef de l’Etat,tu réponds avec une lettre de 6 pages :: CAMEROON

Christian Penda Ekoka du mouvement «AGIR», allié du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, réagit à la dernière sortie Jacques Fame Ndongo qui affirme à la suite de la sortie du Pr Maurice KAMTO sur l'imbroglio au sommet de l'Etat que Maurice Kamto est «confiné… dans son manuel de politique-fiction».

Pour Penda Ekoka sur son compte Twitter, «Jacques, djibi ni dji! Un citoyen demande où est le chef de l'État, ce qui est son droit le plus élémentaire, et tu réponds par une lettre de six pages. Quel en est l'intérêt pour entre autres les résidents de Nkolandom, de Nkolfong, Nkilzok ou Mengong qui veulent simplement accéder à une eau potable, à un logement ou à un travail décent, à l'électricité, à une formation professionnelle adaptée, à des soins de santé convenables».

Selon Penda Ekoka, dans la conclusion de son twitt, la réaction de Fame Ndongo, «illustre bien pourquoi ce système n'a pas marché, analyse-t-il. Il éloigne ses acteurs des préoccupations des populations, qui sont à mille lieues de l'essence de ta lettre. Les latins disaient "Primum vivere deinde philosophare" (Vivre d'abord, philosopher ensuite). J'ai la nette impression qu'en inversant cet ordre, on se retrouve dans le chaos actuel».