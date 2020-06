CAMEROUN :: Assassinat d’une élève à Kekem : Trois suspects arrêtés :: CAMEROON

Geordan Fotsing, Loïc Kouanga et Idriss Kamgoue ont été interpellés au lendemain de la découverte du corps sans vie de Leira Tchuinang, le 27 mai dernier.

Leira Tchuinang, 23 ans n’a pas repris le chemin de l’école comme tous ses camarades de classe de Première du Lycée de Kekem dans le département du Haut-Nkam. Cette dernière a été froidement abattue par une bande de trois malfrats à une semaine de la reprise des cours, dans la nuit du 27 mai vers 22h30 alors qu’elle rentrait de l’étude. Mais la course de ces présumés assassins qui ont pris la clé des champs sera de courte durée. Les éléments et du commissariat de sécurité publique et de la brigade de gendarmerie de Kekem viennent de les interpeller.

Selon le commissaire de police Etienne Nicolas Mehamle, c'est dans la nuit du 27 mai vers 22h30 que la jeune fille tombe dans une embuscade au lieu dit King place. Les trois individus postés dans le noir en ce lieu quasi désert, attendent leur proie. "Lorsque l’infortunée passait, ces individus sont sortis de la pénombre, armés de poignards, ils lui ont intimé l’ordre de remettre tout ce qu’elle possédait. Elle n’avait que son téléphone portable et son sac. Ils ont voulu le lui arracher, elle leur a opposé une vive résistance.

C’est à ce moment que l’adrénaline des malfaiteurs est monté d’un cran et la scène a tourné au vinaigre", relate le commissaire de police, suite aux aveux des présumés malfrats eux-mêmes. La victime recevra quatre coups de poignard. Ses agresseurs réussiront à s’emparer de son téléphone avant de fondre dans la nature.

Conduite d’urgence à l’hôpital par les riverains, elle rendra malheureusement l’âme dès les premiers soins. Informés, les services de la gendarmerie et de la police de Kekem se sont mis à la chasse à l’homme et les résultats ne se sont pas fait attendre. Le lendemain du drame, le 28 mai, deux suspects ont été interpellés par la gendarmerie. Mais le cerveau du gang, un certains Kamgoue, courait encore. Le commissaire de police Etienne Nicolas Mehamle, ayant mis son génie personnel à contribution, pour identifier et repérer le fugitif qui avait déjà quitté la ville, l’a interpellé à Penka Michel, dans le département de la Menoua.

Le suspect était à bord d’un véhicule en partance pour Douala où il comptait se réfugier. Ces trois présumés assassins âgés de 18 à 19 ans, ont été déférés au parquet territorialement compétent mardi dernier, 2 juin. Même si les populations sont soulagées par ces interpellations, les camarades de Tchuinang dont la plupart viennent d’apprendre sa disparition aujourd’hui, sont traumatisés. Sa place en classe reste inoccupée, la famille est dévastée, toute la communauté éducative en est affectée.