Pour le Fonds mondial pour la nature (WWF), Il est temps pour le monde entier de prendre des mesures fortes et ambitieuses qui permettront d’arrêter la perte croissante et sans précédent de la biodiversité et d’engager le rétablissement de la nature d’ici 2030.

Cet appel a été lancé par la Directrice Nationale du WWF Cameroun, Mme Clotilde Ngomba, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin sous le thème L'heure de la nature. A l’occasion, et pour Mme Ngomba « Ce sont des moments cruciaux pour la nature. Au cours des 40 dernières années, nous avons assisté à une perte sans précédent de 60 % de la biodiversité. Il est clair maintenant que nous devons transformer notre relation avec la nature pour garantir la survie de la planète et de ses habitants", a-t-elle déclaré. "La nature fournit de la nourriture, de l'eau, de l'air et est une source de santé humaine, la protéger, c'est protéger l'humanité »

Cet appel intervient à un moment où le monde est aux prises avec l'impact dévastateur de la pandémie COVID-19 sur la vie humaine, les moyens de subsistance et l'économie. "C'est un véritable appel à l'alerte pour l'humanité. Cette pandémie va perturber la stabilité mondiale, le développement économique et le bien-être des populations si nous ne réparons pas notre relation avec la nature", a-t-elle ajouté. Bien plus, face aux défis générés par l'activité et le comportement humains, le WWF et ses partenaires appellent à un « New Deal » pour la nature et l'homme qui, selon Mme Ngomba « rééquilibre notre relation avec la planète afin d'offrir un monde neutre en carbone et positif pour la nature ».

Avec le soutien de partenaires tels que l'Agence Française de Développement (AFD), le WWF mobilise les gouvernements, la société civile, les jeunes et les champions pour un plus grand engagement en faveur de la protection de la nature. "Nous encourageons le gouvernement, par l'intermédiaire du chef de l'État, à signer une déclaration d'urgence à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain, s'engageant ainsi à mettre en œuvre un plan ambitieux qui protégera et restaurera les habitats naturels, sauvegardera la diversité de la vie, réduira de moitié l'empreinte de la production et de la consommation au profit des populations et de la planète", a-t-elle conclu.