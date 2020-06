CAMEROUN :: Lutte contre le Covid-19: Mbassa Ndine apporte son soutien à la communauté éducative :: CAMEROON

Le maire de la ville de Douala a offert des dons dans certains établissements de sa ville ce mardi.Le retour en classes des élèves et étudiants du système éducatif camerounais de ce 1er juin est marqué par un contexte particulier. il coïncide avec une certaine hausse du nombre de cas de malades de Covid19 ainsi chaque jours , on enregistre de nouveaux cas. Une situation qui a rendu sceptiques certains parents au moment d'envoyer leurs enfants à l'école les entraînant même a refuser que leurs enfants aillent à l'école.

Pour essayer de rassurer ceux ci, Roger Mbassa Ndine le Maire de la ville a entrepris d'apporter son soutien a certains établissements de Douala. Il a ainsi sillonné les cinqs arrondissements territoriaux de la ville déposant des présents à chaque fois dans un établissement public par arrondissement.

Il ira tour à tour au lycée de New Bell dans l'arrondissement de Douala 2è, au lycée d'Oyack à Douala 3è, puis au lycée de Makepe pour ce qui est de l'arrondissement de Douala 5è. La suite de son périple de ce mardi 02 juin mènera le maire de la ville et sa délégation au lycée bilingue de Deido pour Douala 1er et au lycée polyvalent de bonaberi pour Douala 4è. A chaque étape, il a remis aux responsables d'établissements une dotation constituée de 1000 masques, des morceaux de savon, des pulvérisateurs , des gels hydroalcooliques, du chlore et des bacs à ordures.

Cette dotation va permettre à ces chefs d'établissements de mieux organiser leur riposte contre le Coronavirus dans cette période particulière pour eux.

Cette descente du Maire de la ville de Douala s'inscrit dans son plan de Riposte contre le Covid-19.

Après la réunion de vendredi dernier avec les maires et fait donc partie de l'une des mesures pratique pour stopper l'évolution du virus dans la ville et vient ainsi soutenir les mairies d'arrondissement qui ont elles aussi offert des dotations a certains établissements.