CAMEROUN :: Le parti politique de Shanda Tomne sort des fonts baptismaux :: CAMEROON

Un nouveau parti politique voit le jour au Cameroun : le Front populaire pour la réconciliation et la relance ( FPR). Il a pour président et fondateur, le Prof. Jean Claude Shanda Tomne.

L'agrément a été délivré au diplomate et juriste, hier mercredi 27 mai 2020, par le ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji.

" Ce parti a pour objectifs de : réconcilier les gens partout où la haine, la mésentente, les querelles, les malices, les ruses et les égoïsmes, ont généré des fractures, brisé des liens et compromis la coexistence pacifique", peut- on lire dans l'arrêté du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, et dont votre journal a eu copie.

Lisez plutôt l'intégralité de cet arrêté de Paul Atanga Nji, autorisant le fonctionnement du FPR.