CAMEROUN :: Accident de la circulation : Sept morts à Bomono :: CAMEROON

Au moins sept personnes ont perdu la vie à Bomono dans l’arrondissement de Dibombari, département du Moungo, localité située à la sortie Ouest de Douala.

Le drame est survenu mercredi 6 mai 2020 aux environs de 15 heures. À en croire des riverains, un bus de transport interurbain en provenance de la région de l’Ouest est entré en collision avec un camion semi-remorque qui venait dans le sens opposé.

« Le bus de transport essayait de doubler un autre camion en panne, qui était garé en bordure de route. Il s’est retrouvé nez à nez avec un autre camion roulant dans le sens inverse. Et on a juste suivi des grincements de pneus et un violent choc », explique un riverain.

Alertés les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux du drame. Les corps, dont celui d’un enfant, ont été déposés à la morgue de l’Hôpital de district de Bonassama dans l’arrondissement de Douala 4e.

Descendus à l’hôpital, les proches des victimes venus identifier les dépouilles ont été stoppés au niveau du portail. Pour cause, dans la morgue se trouvait un corps suspect de coronavirus. Ce qui a suscité la colère des familles qui n’ont pas caché leur mécontentement. Furieux, ils ont tenté un passage en force avant d’être rappelés à l’ordre par les éléments de la police appelés en renfort.