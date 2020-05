CAMEROUN :: Lutte Contre le Covid19 : Le don qui sème la discorde :: CAMEROON

Le préfet de la Lekié signe un arrêté dans lequel il précise que toute remise du matériel de prévention sera conditionnée à la délivrance d’une autorisation de manifestation publique. Selon Me Assira cette décision du préfet est illégale.

Le don de Maurice Kamto, initialement destiné au personnel médico-sanitaire dans le cadre de la prévention contre le Covid19, au Cameroun continue d’alimenter les débats. Cette dotation non réceptionnée le 30 avril 2020, par le ministre de la Santé publique se trouve maintenant au centre des batailles politiques dans le département de la Lékié, toujours dans la région du Centre. Le 4 mai dernier, le préfet du département de la Lékié a signé un arrêté dans lequel il précise :

« Est interdite, à compter de la date de signature du présent arrêté, toute donation ou distribution sur la place publique du matériel de lutte contre la propagation du Covid19 dans le département de la Lékié en l’absence d’une autorisation préalable de manifestation publique ou d’un récépissé de déclaration de réunion publique ». Cet arrêté signé par Patrick Simou Kamsu, intervient deux jours après que Célestin Bedzigui, le président du parti politique dénommé Pal et premier adjoint au maire de la commune de Monatélé, élu lors du dernier scrutin municipal du 9 février dernier.

Le 30 avril dernier, Christian Penda Ekoka, le président du Conseil de gestion de l’opération « Survie Cameroun » était allé au ministère de la santé publique pour remettre un don du Pr. Maurice Kamto au personnel médico-sanitaire. Ce don constitué des masques de protection, des tests pour le dépistage du Covid19, des thermo-flashs, n’avait pas été réceptionné. Le ministre de la Santé publique avait renvoyé les porteurs du matériel à aller rencontrer son homologue de l’Administration territoriale.

Le lendemain, Célestin Bedzigui, s’est dit prêt à recevoir les kits pour offrir aux populations de la Lékié. L’appel du président du Pal a eu un écho favorable, car Quelques heures après, le président du Comité de gestion de l’opération Survie Cameroun (Scsi), a décidé de mettre à la disposition du premier adjoint au maire de Monatéle un don constitué du matériel de prévention. Une vive polémique s’en est suivie. Après avoir reçu ce matériel, Célestin Bedzigui s’est exprimé sur sa page facebook:

« Président de parti politique depuis 30 ans, chef traditionnel depuis 35 ans, conseiller municipal élu par les populations de Monatélé. Je ne tiens aucun élément de ma légitimité ou de la légalité de mes actes ni du ministre de l’Administration territoriale qui de surcroit n’exerce aucun pouvoir politique sur l’élu local que je suis. Les postures de certains membres du gouvernement sont politiques. Libre à eux elles ne sauraient en aucune manière m’engager ou détendre sur mes positions politiques. En sollicitant un don du Scsi du matériel anti-Covid19, association dont la perception et les initiatives sont politisées, à dessein de part et d’autre, j’ai posé un acte éminemment politique pour lequel je me réfère à l’orientation politique qui est la mienne, leader d’un parti politique modéré. »