CAMEROUN :: Récompense: Aboubakar Sabat distingué :: CAMEROON

Le président de la fondation Aboubakar Sabat a reçu le prix d'excellence du collectif des journalistes d'investigation

Aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre d'années mais surtout aux vaillants soldats, la patrie reconnaissante. C'est deux maxines illustrent respectivement à la perfection l'homme qu'est Aboubakar Sabat.

Ce véritable philanthrope qui est rentré en politique en 2007 pour le compte de l'Union Nationale pour la démocratie et le Progrès( UNDP )n'a pas vraiment traîné pour se faire remarquer dans la sphère politique de son Mberé natal. Bien qu'installé dans la ville de Douala pour ses activités professionnelles son grand cœur et son engagement auprès des couches vulnérables n'a pas de frontières. Son entrée au bureau politique de son parti en 2017 va non seulement renforcer ses ambitions mais lui permettre de partager sa vision auprès des hautes instances du parti.

Candidat malheureux lors des dernières élections législatives pour des raisons que l'on connait tous, Aboubakar Sabat ne s'est pas pour autant éloigné de sa priorité : les populations. Il est ainsi le tout premier camerounais a offrir des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

" S'il est vrai que mes activités sont concentrées ailleurs, j'ai ma famille à Meiganga et donc en cette période de pandémie il apparaît à mon goût inutile d'assister des gens qui sont de votre famille et d'en léser d'autres parcequ'elles ne le sont pas c'est pourquoi j'ai pris sur moi d'etendre cet élan du cœur dans tout le département du Mberé ( dans la limite de mes modestes moyens) " dira l'heureux récipiendaire

C'est donc principalement cet esprit de générosité qu'on retrouve de moins en moins chez des camerounais qui a amené le jury du prix d'excellence du collectif des journalistes d'investigation a jeté son dévolu sur Aboubakar Sabat. Dans un contexte politique miné par des guerres d'intérêt et de positionnement, il se démarque par sa prohibité morale, sa clairvoyance et l'amour de l'autre.

Ces seuls constats font de lui un modèle pour les générations à venir pouvant booster la course du Cameroun vers une émergence certaine.



Celui qui est aujourd'hui Directeur Régional pour l Afrique Centrale et de l'ouest a Africa Mobile Networks. ( société de télécommunications spécialisée dans le téléphonie rurale) a obtenu une note de 19, 25 lors du décompte final des votes du jury remportant ainsi de haut vol le prix d'excellence 2020 de meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans l'action sociale, le soutien aux populations du Mberé, la promotion du vivre ensemble, le dynamisme politique , le respect des idéaux de l'UNDP et des institutions de la République pour une contribution à l'émergence du Cameroun.

Un seul mot... continuez