CAMEROUN :: Incrédulité : Ils continuent de croire que le Covid-19 est un mythe :: CAMEROON

Malgré le nombre de morts et des personnes contaminées au coronavirus dans notre pays, certaines personnes continuent d’entretenir le mythe.

En dépit des millions de morts que la pandémie a déjà causés de par le monde dont 42 au Cameroun, certains voient encore la Covid-19 comme une illusion ou comme une maladie qui ne concerne que les pays développés. Malgré le matraquage médiatique sur les mesures barrières contre le coronavirus dans les médias classiques et les nouveaux médias, certains camerounais bafouent encore les règles d’hygiènes édictées par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) et le ministère de la Santé publique.

Au quartier Mimboman, au lieu –dit « lycée de Mimboman », situé dans l’arrondissement de Yaoundé 4, la population ignore ces mesures barrières. Elle continue de se saluer cordialement ; elle ne porte pas le masque ; elle ne respecte pas la distanciation sociale. Elle avoue ne pas croire à l’existence du coronavirus dans notre pays. « Selon moi, ce virus est juste une invention des grandes puissantes. Chaque jour, il y a augmentation du nombre de cas d’après le ministère de la Santé publique, mais nous n’avons jamais vu un malade de ce virus, on nous dit uniquement qu’on les dénombre par milliers et ils sont pris en charge dans certains hôpitaux tels que l’Hôpital central et l’hôpital général de la même ville », confie Pélagie, une habitante de ce secteur. Dans la même lancée, Good, vendeur des vêtements à l’écrié au carrefour Mimboman-Terminus, soutient également la pensée de Pélagie.

« Tout d’abord, la Covid-19 est la maladie des blancs car en Afrique, au regard de notre climat, ce virus ne peut résister. Car tout est à l’extrême dans notre continent. Il suffit juste de constater lorsqu’il fait chaud ou froid, parfois c’est insupportable. Au regard de ceci, je doute fort que le coronavirus puisse résister à notre climat. Donc le nombre de personés infectées par cette maladie est juste une invention des autorités sanitaires afin de faire paniquer la population et les forcer au confinement. Si cette pandémie existait véritablement, à moins de quelques jours, on allait tous mourir puisse qu’on dit qu’elle se transmet facilement. D’où l’obligation des masques de protection qui pour moi est inutile et permet aux couturières de se faire de l’argent », révèle-t-il.

Respect des mesures de l’Oms

Dans la même optique, les conducteurs de moto au quartier Essos, plus précisément au « carrefour hôtel du plateau », disent douter de l’existence cette pandémie. C’est le cas de Ben, conducteur de moto. « Tant que je ne vois pas quelqu’un de mon entourage ou moi-même atteinte de cette maladie, je ne croirais pas à son existence. Tous ceux que les médias et le gouvernement divulguent sont des mensonges. Chez nous ici, je n’ai jamais entendu dit que la grippe a causé la mort d’une personne. Il est don impossible que le coronavirus, qui a presque les mêmes symptômes comme la grippe ou la toux puissent emporter les gens. Tant qu’un malade ou une personne guérit ne témoigne pas, ce virus reste pour moi un fake ». Face à ces déclarations, l’on est contraint de se questionner sur l’état psychique de ces gens-là. Ou alors faudrait-il compter des milliers de morts comme dans les pays occidents pour qu’ils croient enfin à l’existence du Covid-19 dans notre pays ?