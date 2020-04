CAMEROUN :: Confiné dans la Servitude à Yaoundé :: CAMEROON

Alors que les baiseurs de mouches du régime de Yaoundé passent à la vitesse supérieure pissant dans les oreilles des gens ordinaires et prétendant que c'est la pluie, il y a une continuité dans leur idéologie et logique fondamentales que les Camerounais ordinaires ne les servent que comme captifs sans aucune évasion possible.

Ici, nous sommes coincés dans un monde de mort en tant que boucs émissaires à sacrifier à l’autel des chevaux de l'apocalypse tels que la pauvreté, la pandémie, le patriarcat, le tribalisme et les conflits fabriqués entre tribus.

D'où un espace enfermé faisant de la république une maison hantée, un espace ontologique de mort. Un espace nihiliste qui n'a rien d'autre à offrir que le néant et la mort.

Il va sans dire que combattre cette réalité est une bataille difficile.

Une bataille acharnée contre un monde dystopique entouré de morts et de machines de mort qui travaillent contre nous, où nous sommes simplement programmés pour disparaître.

Ce que ces idiots oublient, cependant, c'est que le coronavirus a fait du monde un endroit différent. Le monde se décompose et se recompose devant nos yeux et les zombies qui nous gouvernent ne sont pas adaptés à cette nouvelle réalité. Ils n'ont pas les munitions pour rivaliser dans cette nouvelle réalité où les vieilles conneries ne fonctionnent plus.

Nous n’avons pas d’autres choix que l’unité nationale si nous ne voulons pas que toute notre communauté nationale meurt.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org/