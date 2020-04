MONDE ENTIER :: APPEL À UN PRIX NOBEL POUR LE PROFESSEUR DIDIER RAOULT :: WORLD

Très chers Citoyens du monde,Très chers Membres de la Communauté scientifique,Mesdames et Messieurs,

Le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) s’émeut une fois de plus de la situation de tristesse et de détresse quasi-généralisée dans laquelle est plongée l’humanité tout entière suite à la pandémie du COVID-19 qui ébranle la planète, semant au quotidien la mort et endeuillant des milliers de familles ainsi que plus d’une centaine de nations. Nous compatissons à la douleur de ces familles et nations auxquelles nous présentons nos condoléances les plus émues.

Nous ne manquerons pas de tarir d’éloges à l’égard de ceux des gouvernants, des leaders politiques ou de la société civile sans oublier les indomptables personnels du système sanitaire qui, à travers le monde, ont su se mobiliser dans l’optique de faire courageusement face à cette cruelle pandémie, le COVID-19.

Le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) salue avec beaucoup de déférence le personnel soignant et tous les autres personnels en renfort qui face à cette grande calamité sont au front dans cette guerre sanitaire mondiale. Avec une mention spéciale pour le Professeur Didier Raoult, Directeur de l’Institut Hospitalier Universitaire (IHU) – Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et toute son équipe. Ce médecin infectiologue professeur et chercheur qui de par son humanisme et sa témérité a su convaincre l’opinion internationale de l’impérative nécessité de procurer d’urgence à l’humanité entière son historique protocole de traitement à base d’ Hydroxychloroquine et Azythromycine afin de l’amener vers une probable sortie salutaire de l’hécatombe, plus est sans aucune intention d’une quelconque contrepartie ou rétribution financière. Ce faisant, il a ainsi démontré au monde entier son indéfectible attachement au serment d’Hippocrate.

Au regard de tous ces faits d’armes qui renforcent l’estime, l’admiration et le respect que nous éprouvons à l’endroit de ce brave et courageux Professeur, et revalorisent du même coup la médecine, nous, le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) prenons fait et cause pour l’attribution d’un prix Nobel au Professeur Didier Raoult et son équipe. Pour cette raison nous prions l’ensemble de la Communauté scientifique de faire écho à nos doléances afin que l’histoire retienne à jamais que grâce à la science, l’humanité a pu venir à bout du péril transcontinental que représente le COVID-19.

Tout en réitérant une fois encore nos sincères condoléances aux familles et nations endeuillées, nous souhaitons un prompt rétablissement aux citoyens du monde éprouvés par le coronavirus, et ne saurons terminer sans lancer à toutes et à tous un vibrant appel au respect scrupuleux des mesures-barrières pour le salut de toute l’humanité.

Bien cordialement

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA

Ps : Une pétition est à cet effet mise en ligne afin de recueillir le maximum de signatures en guise de soutien à cette juste cause.

Ampliations :

OMS

UNESCO

Académie Royale des Sciences de Suède

Institut Pasteur

ONU

U.A

U.E

Le Gouvernement français

Le Gouvernement sénégalais