CAMEROUN :: Ma déclaration à la suite du communiqué du MINAT du 07 avril 2020 sur la levée de fonds :: CAMEROON

Ce mardi 7 avril 2020, par un communiqué, le ministre de l’administration territoriale entend mettre fin à cette initiative populaire et non partisane. Cette réaction est sans doute suscitée par l’élan de solidarité exceptionnelle manifesté par les camerounais de l’intérieur et de la diaspora etc…

Le régime illégal et illégitime de Mr de Biya vient ainsi de franchir la ligne rouge. Il endossera la pleine responsabilité de cet acte odieux et barbare devant l’histoire.