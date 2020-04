CAMEROUN :: « Paul Biya doit sortir de ses sissongo pour prendre la mesure de lutte contre le Covid19 » :: CAMEROON

Le Mandataire de l’Offre Orange et expert des questions électorale était notre invité dans la Matinale. Il a égrené les mesures qui devraient être prises par le gouvernement face au Covid 19.

« Nous espérions que monsieur Biya Paul puisse mettre 1700 milliards de FCFA pour cette solidarité, cette dotation d’un milliard supposée être de monsieur Biya nous fait émettre de sérieuses réserves sur la signature du document rendu public. »

« Il faut que L’état d’urgence qui est une prérogative constitutionnelle du président soit décrété… Lorsqu’il y a une situation de guerre, le Président de la République seul est capable de décréter un état de guerre… »

« La rapidité de ce virus sur le territoire est en particulier liée à ce régime de privilège où certaines personnes comme Monsieur Cavaye Yeguié Djibril qui se trouvait dans le vol infecté et est allé à l’Assemblée nationale embrasser les gens. C’est un acte. Criminel ! »

« Il faut que Monsieur Biya sorte de son Sissongho pour prendre la mesure de la chose. »

« On a le Dr Malachie Manaouda qui se bat comme un beau diable pour mener le combat dans cet univers déstructuré, on comprend qu’on ne sait pas où on va… Les besoins sont tellement énormes, et balancer le chiffre d’un milliard est complètement ridicule. »

« Nous sommes victimes d’un régime de privilège. »

« On ne peut pas envisager un confinement total sans mesures sérieuses d’accompagnement. On ne peut pas continuer à calquer les mesures comme ailleurs. Là bas, il y a un niveau d’autonomie. »

« Monsieur Biya doit créer un fond social d’au moins 1500 à 2000 Milliards de FCFA, il faut de manière urgente imposer le port du masque et rapidement mettre une commission consultative, c’est urgent et que le régime de privilège finisse. Il ne faut pas que la mise en quarantaine soit comme une prison… Trouver le moyen de faire un test systématiquement lorsque les gens sont dans leurs maison. Ils faut urgemment imposer le port du masque de protection. Et que le régime de privilège finisse une bonne. Que la mise en quarantaine ne soit plus perçue comme une prison. »