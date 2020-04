RODRIGUE DJANDJA: UN MIRACULÉ DU CORONA VIRUS EN BELGIQUE RACONTE SON CALVAIRE :: BELGIUM

Il fait parti des miraculés du COVID 19, interné en soin intensif à l'hôpital OLV de la communune d'Alost en Belgique, Rodrigue Djandja(Rodrigo Rodrigo) photographe à ses heures perdues dans l'événementiel en Europe nous raconte ici son calvaire.

Vous sortez à peine de l'hôpital où vous étiez en soin intensif dans votre pays d'accueil La Belgique.

Pourriez vous nous dire déjà dans quel hôpital vous étiez et depuis quand vous êtes restez et pour quelle pathologie?

J’ai été testé positif au Covi 19 le 17 Mars suite à deux frottis du nez et de la gorges dans un hôpital de la région. Ensuite, j’ai suivi 6 jours de traitements prescrit par le médecin de famille.

Suite à une dégradation de mon état de santé, j’ai été hospitalité le 20 Mars à OLV ( Onze Lieve Vrouw) de la commune d’Alost qui se trouve dans le brabant Flamand.

D'après vous, comment s'est manifesté votre cas pour en déduire au COVID 19?

De retour d’un voyage le 8 Mars, j’ai repris mon train quotidien et le 14 mars, les premiers symptômes apparaissent à savoir : la fièvre & hausses de températures intermittentes , des violents maux de tête, les courbatures… bizarrement, je n’ai pas toussé …. Et part après s’en est suivi une perte de Gout et de l’appétit .



Comment vous sentez vous aujourd'hui et que vous a prescrit le corps médical à votre sortie?

Après le passage d’une multitude de spécialiste à mon chevet et une dizaine d’examens clinique effectué …

Je suis de retour ,

Je suis convalescent, mais je me sens beaucoup mieux …

Moralement, je suis un peu stressé car j’ai peur de rechuter

Pour mon cas Particulièrement, je dois continuer à prendre un Antibactérien et rester confiner pendant 14 jours.

Quel conseil à l'endroit de ceux qui sont confinés et qui ont encore le doute sur cette maladie?

Je leurs dirais que le covi 19 existe, ce n’est pas une blague… et par-dessus tout j’insisterai sur les consignes : RESTONS CHEZ NOUS, RESPECTONS LES MESURES d’Hygiène. Pour moi c’est la solution pour éviter d’être contaminer et de contaminer les autres

Quel a été votre ressenti après les multiples décès qui vous parvenaient via le net et autres créneaux de communication.



Je me suis connecté sur les réseaux sociaux un dimanche, à ma grande surprise, je vois les avis de décès de : Parfait Valérie, Manu Dibango, Mr Teguia de Paris et d’autres dont je ne connais pas les noms. Tout ceci m’a zappé le moral, je me suis directement déconnecté de tous les réseaux sociaux. Je vous avoue que j’ai paniqué car à ce moment là, mon état de santé était inquiétant…

Votre dernier mot et vos conseils.

Je remercie le corps médical pour le travail qu’ils font au quotidien envers les patients atteint du Covi 19, mes proches et amis pour leur soutien.

On ne le dira jamais assez : restons chez nous

A DIEU LA GLOIRE

Propos receuillit par Hilaire SOPIE