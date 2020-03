CAMEROUN :: Braquages à Douala : Six suspects interpellés :: CAMEROON

Un gang dirigé par un homme en tenue et ayant commis plusieurs hold-up dans la ville, a été présenté au commissaire du gouvernement hier.

J.E. Mvondo, alias « Porteur », 26 ans, homme en tenue ; Jésus Wando, alias « Jésus », 31 ans ; I. Boula, alias « Transporteur », 26 ans ; B. G. Baboga, alias « Lon- gueur », 26 ans ; T. Pewanki, alias « Le voyageur », 22 ans ; Abibou, alias « Le faxeur », 23 ans. Voilà les individus qui ont été présentés au commissaire du gouvernement à Douala hier, mardi 24 mars 2020.

Ce gang interpellé par la compagnie de gendarmerie de Douala I est accusé de plusieurs braquages dans la ville de Douala. Abibou et Guehoada Baboga seraient par exemple impliqués dans l’attaque contre le Chinois Mei Mei fin février dernier. Les deux jeunes gens étaient au courant d’une transaction financière engagée par ce ressortissant asiatique. I. Boula, J.E. Mvondo et B. Guehoada prendront l’homme en filature alors qu’il venait de recevoir des fonds dans un sac.

Au niveau de Bali, la victime s’arrête devant le portail de son domicile. Immédiatement, Mvondo, muni d’un pistolet automatique, et Guehoada s’approchent du véhicule du sieur Mei Mei et lui intiment l’ordre d’ouvrir. Celui-ci ne s’exécute pas et, après de nombreuses manœuvres, il réussit à s’échapper.

Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Bonanjo descendent sur les lieux. Les malfrats, dans leur fuite, laissent tomber un téléphone qui sera exploité par les pandores. Les investigations menées par la suite vont permettre de localiser Guehoada du côté de la ville de Bafia, où il s’était réfugié. Le 3 mars 2020, il est interpellé aux environs de 7h du matin, trois jours après le forfait manqué. Dans son audition, il désigne J.E. Mvondo comme étant l’un de ses complices.

A l’actif de ces suspects, plusieurs coups : 40 millions de F extorqués à des ressortissants indiens à Douala en décembre 2019, tentative de braquage de ressortissants chinois au mois de février 2020, braquage dans un domicile au quartier « Village » en décembre 2019, avec 5 millions de F emportés, et un autre braquage perpétré au mois de novembre 2019 au quartier Bonamoussadi, pour un butin de 5 millions de F également.

CT apprendra que l’homme en tenue membre du gang était proche de T. Pewanki, dit « Le voyageur », lequel l’avait mis en contact avec « Le faxeur », informateur de la bande, ainsi qu’avec Guehoada... Dans ce gang, des récidivistes et des repris de justice.