CAMEROUN :: Nord-Ouest/Sud-Ouest : Brouillard sur la participation aux législatives partielles :: CAMEROON

48 heures après les élections du 22 mars dernier, aucune estimation du nombre de personnes ayant voté dans les 11 circonscriptions concernées par ce scrutin n’est faite.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, six partis politiques étaient en compétition pour arracher les 13 sièges de députés encore vide à l’Assemblée nationale. Au terme du scrutin législatif partiel du 22 mars dernier, les chiffres non officiels placent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) largement favori dans la plupart des onze circonscriptions de ces deux régions, soit 10 dans le Nord-Ouest et une seule dans le Sud-Ouest.

Si cette tendance venait à être confirmée, le Social Democratic Front (SDF), le parti de Ni John Fru Ndi, longtemps deuxième force politique du pays, n’aura plus de groupe parlementaire au sein de la chambre basse du Parlement. Il devra uniquement se contenter des cinq sièges obtenus lors des législatives du 09 février dernier. Le règlement intérieur de l’auguste chambre, en son article 20 (1) est clair : « Les députés peuvent s’organiser en groupes par partis politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés ».

Initialement tenues le 09 février 2020 et couplées aux élections municipales, les législatives dans les deux régions anglophones avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel pour des raisons d’insécurité due à la crise sécessionniste. Repris dimanche dernier, le déroulement du scrutin a donné satisfaction aux autorités, en particulier au ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji.

« Le scrutin s’est déroulé dans le calme et la transparence. Aucun incident majeur susceptible d’entacher le bon déroulement de ces élections ou leur crédibilité n’a été signalé », a-t-il affirmé. Au plan sécuritaire justement, le Minat assure que « Elections Cameroon (Elecam) a bénéficié, comme par le passé, d’un encadrement sécuritaire optimal à la satisfaction de tous les acteurs politiques intéressés ».

Du côté d’Elecam, c’est le même satisfecit. « Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 et fermé leurs portes à 18h00 », a déclaré pour s’en féliciter le président du conseil électoral, Enow Abrams Egbe. Et d’ajouter que « les électeurs ont voté dans l’ordre, la discipline et la transparence ».

En vue de la proclamation prochaine des résultats, les procès-verbaux sont en train d’être acheminés à la commission nationale de recensement général des votes. Si globalement le défi sécuritaire a été tenu, 48 heures après l’élection partielle de dimanche dernier, il y a un brouillard sur le taux de participation, qui constituait le deuxième grand enjeu du scrutin.