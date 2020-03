CAMEROUN :: Elections dans le NOSO: Le SDF demande le report, Elecam s'entête :: CAMEROON

Erik Essoussè, a indiqué jeudi que les élections partielles auront bien lieu ce dimanche 22 mars. Le directeur général de Elections Cameroon (Elecam) soutient que "Le gouvernement a donné les moyens nécessaires à cet effet".

Il ajoute: " Les mesures prises par le gouvernement n’ont pas d’impact sur cette élection dans la mesure où les bureaux de vote ne rassemblent pas beaucoup de personnes et les électeurs viennent généralement au fur et à mesure, ce qui limite les risques de regroupement". Erik Essoussè se veut même devin malgré la crise du coronavirus: "Il n’y aura pas d’attroupement possible".

Le sdf demande le report

six partis politiques vont se disputer 13 sièges de députés dans 11 circonscriptions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit des partis suivants: le CDP,le RDPC, le SDF, l’UDP, l’OPDC et le BRIC.

Depuis le 18 mars dernier, les autorités camerounaises interdisent pourtant tout rassemblement de plus de cinquante personnes sur le territoire.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait ordonné l’annulation du scrutindu 9 février 2020 dans ces localités.

Le SDF exige le report desdites élections.

La France n'inspire pas

A titre de comparaison, en France, pays qui sert souvent de reférence idéale aux analystes politiques camerounais, le second tour des municipales a tout simplement été reporté à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire actuelle.