Visite historique du président du Ghana en Suisse

Le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, est à Berne pour une visite d’Etat, la première d’un président africain depuis soixante ans.

Le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a été reçu en grande pompe par le Conseil fédéral vendredi à Berne.

Il faut souligner qu'aucun chef d'Etat d'Afrique subsaharienne n'avait été invité depuis plus de 60 ans révèle la Tribune de Génève dans sa parution de ce matin. Le président du Liberia, William Tubman, a été le dernier à venir en visite officielle en 1956.

Le Ghana représente le deuxième partenaire commercial de la confédération en Afrique se situant juste après l’Afrique du Sud. Les échanges se sont élevés à 2,5 milliards de francs suisses en 2019. Les importations suisses sont constituées à plus de 95% par l’or et le Ghana est aussi le plus important fournisseur de cacao de la Suisse.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, à l'origine de cette invitation, était accompagnée des conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis lors des entretiens officiels au Bernerhof avec le président ghanéen. Elle a relevé qu'il s'agissait de la 3e fois seulement qu'un président d'un pays d'Afrique subsaharienne était invité officiellement à Berne et la première fois pour le Ghana qui a obtenu son indépendance en 1957.

Au terme de la visite, les deux pays ont souhaité, outre, accroitre leurs relations commerciales, développer leurs échanges dans le domaine de l’environnement et du climat. Ainsi que la promotion de la paix.