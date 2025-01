Bilan des 2 mandats de Nana Akufo-Addo au Ghana : réalisations et héritage

Après deux mandats à la tête du Ghana, le président Nana Akufo-Addo laisse un héritage marqué par des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés. De l’infrastructure à l’éducation, en passant par la santé et l’industrialisation, son bilan témoigne d’un engagement fort en faveur du développement national. Voici un aperçu des réalisations majeures de son gouvernement.

Infrastructures routières et transport

Le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures routières, avec plus de 10 000 km de routes construites ou réhabilitées à l’échelle nationale. Ces travaux ont amélioré la connectivité entre les régions et facilité les échanges économiques.

Le secteur du transport ferroviaire a également été modernisé, avec l’introduction de nouveaux trains et la réhabilitation des lignes existantes. Ces efforts ont permis d’améliorer la mobilité des citoyens et de renforcer le réseau de transport national.

Connectivité aérienne et santé

Pour renforcer la connectivité régionale et internationale, deux nouveaux aéroports ont été construits. Ces infrastructures soutiennent le tourisme et les échanges commerciaux, tout en positionnant le Ghana comme un hub stratégique en Afrique de l’Ouest.

Dans le domaine de la santé, le gouvernement a lancé l’Agenda 111, un projet ambitieux visant à construire plus de 100 hôpitaux à travers le pays. Cette initiative vise à améliorer l’accès aux soins de santé pour tous les Ghanéens.

Éducation et énergie

La politique de Free SHS (enseignement secondaire gratuit) a été l’une des mesures phares du gouvernement. Plus de 1,2 million d’élèves ont bénéficié de cette initiative, qui a permis de réduire les inégalités d’accès à l’éducation.

En matière d’énergie, le Ghana a atteint un taux d’électrification de plus de 85%. Cet accès élargi à l’électricité a stimulé le développement économique et amélioré les conditions de vie des populations rurales.

Agriculture et industrialisation

Le programme “Planting for Food and Jobs” a transformé le secteur agricole en augmentant la production et en créant des emplois. Cette initiative a renforcé la sécurité alimentaire et soutenu les petits agriculteurs.

L’initiative “One District, One Factory” a permis l’établissement de plus de 150 usines à travers le pays. Cette politique d’industrialisation a diversifié l’économie et créé des opportunités d’emploi pour les jeunes.

Digitalisation et sécurité

Le gouvernement a également mis l’accent sur la digitalisation, avec l’introduction de la carte d’identité biométrique et la mise en place de services gouvernementaux en ligne. Ces mesures ont modernisé l’administration publique et amélioré l’efficacité des services.

Enfin, la sécurité nationale a été renforcée grâce à une modernisation des forces de l’ordre et une meilleure coordination entre les différents services de sécurité.

Un héritage durable

Le bilan des deux mandats de Nana Akufo-Addo est marqué par des réalisations concrètes et un engagement en faveur du développement durable. Ces avancées ont posé les bases d’un Ghana plus prospère et résilient, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.